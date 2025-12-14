FDA ordena retirar canela en polvo del mercado: sustancia que puede causar daño cerebral contamina un lote en 14 estados

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades sanitarias de Estados Unidos activaron un retiro de producto alimenticio tras análisis que revelaron contaminación con metal pesado. La acción se dirige a un lote específico de especias que circula en el mercado nacional.

Esta determinación surge de inspecciones rutinarias realizadas por entidades estatales, que identificaron concentraciones por encima de los límites establecidos. El organismo regulador emitió la alerta para detener la distribución y venta en puntos comerciales.

Origen de la detección

La información fue sacada del portal web de la FDA, donde se detalla el comunicado oficial del 9 de diciembre de 2025. El Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York realizó las pruebas iniciales que confirmaron la presencia de plomo en la canela en polvo de la marca Lucky Foods.

Se trata de envases de 40 gramos con fecha de consumo preferente al 15 de septiembre de 2027, distribuidos por TBC Distribution Corporate. El empaque presenta etiqueta marrón con la marca visible en la parte superior, en sobres sellados al vacío o atmósfera modificada. No se reportan casos de enfermedad hasta el momento.

Estados y recomendaciones

El retiro abarca 14 estados donde se distribuyó el producto entre el 11 de abril y el 1 de septiembre de 2025:

California

Florida

Georgia

Illinois

Maryland

Michigan

Carolina del Norte

Nueva Jersey

Nueva York

Ohio

Oregón

Pensilvania

Carolina del Sur

Texas

Consumidores deben desechar el producto y contactar al distribuidor al 718-444-5556 para consultas.

La FDA mantiene vigilancia sobre especias importadas por antecedentes de contaminaciones similares desde 2024, con otras marcas en lista de observación como Venzu Traders, DEVI y BaiLiFeng.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube