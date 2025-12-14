Impuestos EEUU: IRS confirma visitas a hogares para auditar cuentas bancarias

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aclaró que sus funcionarios poseen la autoridad para presentarse en domicilios particulares con el fin de realizar auditorías exhaustivas sobre libros y registros financieros.

Aunque la agencia selecciona muchos casos por sospechas de evasión o discrepancias en los montos, también ejecuta revisiones aleatorias.

Según informa El Cronista esto es para asegurar el cumplimiento de las leyes tributarias, por lo que recibir una inspección no siempre indica un delito confirmado.

Notificación

Los agentes de ingresos deben contactar al contribuyente mediante una notificación oficial por correo antes de cualquier visita presencial.

Con esto se descarta la legitimidad de apariciones espontáneas sin aviso previo en la puerta de la vivienda o el lugar de trabajo.

Para validar la identidad del auditor y evitar estafas, el ciudadano tiene el derecho de exigir la credencial oficial y la tarjeta HSPD-12 con fotografía antes de permitir el ingreso a su propiedad.

¿Por qué de estas visitas?

La normativa federal dicta que los contribuyentes deben resguardar todos los comprobantes y registros utilizados en sus declaraciones por un mínimo de tres años.

Este es un requisito importante que facilita el proceso si la revisión ocurre en el hogar debido al gran volumen de documentación.

Estas entrevistas presenciales buscan cerrar cualquier brecha entre lo reportado y la realidad económica, garantizando que los datos fiscales coincidan con los activos del individuo.

