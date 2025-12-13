Delcy Rodríguez pide a trabajadores petroleros extremar vigilancia en las instalaciones

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, la ministra para Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, instó a los trabajadores a extremar la vigilancia en las instalaciones petroleras del país ante cualquier intento de “sabotaje”, en medio de las tensiones con Estados Unidos (EEUU).

En una reunión con trabajadores del sector petrolero, gasífero y petroquímico, publicada en su cuenta de Telegram, enfatizó que la atención debe estar concentrada en la seguridad física de las instalaciones y la protección cibernética de las operaciones.

Aseguró que con estas acciones tienen como objetivo mantener la “firmeza y disposición en defensa de la paz, la tranquilidad, la integridad territorial y los recursos energéticos del país”.

En ese sentido, reiteró el llamado a estar alerta ante cualquier intento de “sabotaje o guerra digital”, así como al resguardo de la industria petrolera “en todos sus ámbitos”.

Esta solicitud surge luego de la incautación de un buque petrolero en el mar Caribe por parte de EEUU, el mismo estaba cargado con crudo venezolano.

Una acción que el Gobierno de Nicolás Maduro calificó como un "robo descarado".