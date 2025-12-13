¡Tragedia! Niño acude al hospital por dolor de garganta y muere tras seis paros cardíacos

Suscríbete a nuestros canales

El 22 de noviembre se convirtió en una pesadilla inolvidable para la familia Xavier de Freitas en Manaos, Brasil.

Benício, un niño de solo seis años, ingresó al hospital con un cuadro de tos y fiebre, sospechoso de laringitis, una condición habitualmente tratada con adrenalina inhalada, refiere TN.

Sin embargo, en el triage médico se inició una cadena de graves errores: la médica de guardia, Juliana Brasil Santos, prescribió la inyección de adrenalina pura no diluida directamente por vía intravenosa, una dosis fatal de 9 miligramos, según la investigación.

A pesar de que la técnica de enfermería, Raíza Bentes, manifestó sorpresa al no ser un procedimiento habitual, siguió la indicación médica.

Tras la aplicación, Benício se puso pálido, sintió un fuerte dolor en el pecho y, horas más tarde, y a pesar de ser trasladado a terapia intensiva, sufrió seis paros cardíacos que terminaron con su vida.

“Cadena de fallas”

La investigación judicial y policial que sacude a Manaos reveló que la propia médica admitió su error en mensajes de WhatsApp a un colega, escribiendo: "Me equivoqué con la receta".

No obstante, el comisario Marcelo Martins afirmó que la muerte constituye un "homicidio" y el caso evidencia una "cadena de fallas en los protocolos y cuidados", señalando que Benício "no tuvo ni una chance".

Expertos, como el Consejo Regional de Farmacia, aseguraron que la ausencia de un farmacéutico que verificara la prescripción fue crucial, pues la sobredosis habría sido detectada de inmediato.

La investigación apunta a un "error estructural" donde fallaron la doble verificación y los controles farmacéuticos en la unidad médica.

Mientras el hospital anuncia planes de acción y la suspensión de la médica, quien obtuvo un hábeas corpus preventivo, las acusaciones cruzadas definen el panorama legal.

La técnica de enfermería se defiende alegando que cumplió la orden médica, mientras que el abogado de la doctora Santos sostiene que la responsabilidad recae en la "multiplicidad de factores", incluyendo la falta de control farmacéutico y la ruptura de los procedimientos.

La muerte de Benício, un dolor inmenso para sus padres, Bruno y Joice, ha puesto en el punto de mira las negligencias médicas y la falta de protocolos de seguridad en los centros de salud de la región.