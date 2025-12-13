Alerta petrolera: Delcy Rodríguez ordena "extremar la vigilancia" en instalaciones vitales

Suscríbete a nuestros canales

La Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, ordenó "extremar la vigilancia" de los recursos energéticos durante una reciente conferencia con los trabajadores del sector petrolero, gasífero y petroquímico.

Al respecto, Rodríguez instó a la fuerza laboral a extremar la vigilancia en dos frentes cruciales ante cualquier intento de sabotaje o ataque.

Delcy Rodríguez ordena "extremar la vigilancia" en instalaciones vitales

En una publicación en su cuenta oficial de Telegram, la funcionaria se refirió a la protección de la infraestructura petrolera y gasífera contra el sabotaje o incursiones.

De igual modo, al resguardo de las operaciones y sistemas ante cualquier intento de guerra digital o ataque informático.

La vicepresidenta reiteró una denuncia contra el Gobierno de Estados Unidos, señalando sus acciones ilícitas en aguas internacionales.

Rodríguez acusó a Washington de haber robado un tanquero en el mar Caribe con el fin de apropiarse del petróleo venezolano que transportaba la embarcación.

Además, enfatizó que este acto "viola gravemente las convenciones internacionales de derecho marítimo".

El llamado a la máxima alerta busca, en última instancia, resguardar la producción y la estabilidad operativa en un contexto de continuas tensiones geopolíticas y económicas.

