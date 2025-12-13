Golpe a la estafa: capturan en Portuguesa a implicado en fraude de $400.000; así operaba

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Portuguesa lograron la aprehensión de un hombre presuntamente implicado en un delito de estafa.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la suma del fraude asciende a $400.000, reportó Portuguesa Al Día.

Capturan en Portuguesa a implicado en fraude de $400.000

El detenido fue identificado como Ony Shamekian Baghdikian.

Baghdikian habría sido denunciado ante los cuerpos policiales y usaba un ágil "modus operandi" en el que lograba convencer a las víctimas bajo engaño para cometer múltiples fraudes.

El hombre obtenía préstamos de dinero por altas sumas; además, decía adquirir divisas americanas que, posteriormente, resultaron ser inexistentes, y también fue señalado por vender un vehículo automotor a plazos, el cual nunca terminó de cancelar.

La aprehensión se llevó a cabo en la avenida Las Lágrimas en el municipio Páez del estado Portuguesa.

Según el reporte, la comisión se dirigió al lugar luego de recibir una llamada telefónica de una de las víctimas.

Los uniformados fueron alertados con una descripción de su vestimenta.

Tras ser abordado y confirmar su identidad, se procedió a realizar una inspección donde se incautó un teléfono celular, como evidencia.

