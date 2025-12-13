Cometieron 319 robos en tiendas Home Depot: banda criminal sustrajo más de dos millones de dólares en mercancía

Suscríbete a nuestros canales

Una banda dedicada al robo de comercios minoristas fue desmantelada durante una operación policial, que terminó con 12 personas arrestadas y una prófuga.

Los implicados cometieron varios robos de mercancía en tiendas Home Depot, por más de 2.2 millones de dólares.

Cometieron 319 robos en tiendas de EEUU

La fiscal del condado de Queens (Nueva York, EEUU) Melinda Katz, y la gobernadora, Kathy Hochul, indicaron que las capturas se realizaron tras labores de seguimiento de una operación criminal interestatal con base en Queens.

Los arrestados enfrentan más de 780 cargos por hurto mayor, conspiración y posesión criminal de bienes robados, indicó El Diario NY.

Katz explicó que la banda operaba desde Queens con acciones que alcanzaron nueve estados del país con un total de 319 incidentes de robo en 128 tiendas Home Depot.

“La investigación de la Fiscalía de Distrito comenzó en junio de 2024, cuando miembros de la Oficina de Detectives de la Fiscalía observaron aires acondicionados robados de Home Depot, mientras realizaban vigilancia en un caso diferente”, detalló la Fiscalía de Queens.

Balance de robos cometidos por la agrupación criminal

Al respecto, Katz afirmó que “el robo minorista ha afectado a nuestros negocios locales durante demasiado tiempo, con ladrones que roban desde toallas de papel hasta aires acondicionados”.

Las autoridades neoyorquinas revelaron el balance del caso, en el cual se enumeran:

13 personas acusadas.

12 arrestos

Un prófugo

$2.2 millones de dólares en mercancía robada

780 cargos por hurto mayor, conspiración y posesión criminal de bienes robados

319 incidentes de robo

Nueve estados afectados por la banda criminal

128 tiendas Home Depot saqueadas

