Linchado y mutilado por vecinos: muere presunto agresor de adolescente de 14 años

El violento suceso ocurrió después de que el menor fuera remitido de emergencia al hospital 

Por Jennifer James
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 12:59 pm
Un comerciante fue linchado, mutilado y asesinado por una turba de vecinos en el área rural de Barranco de Loba, sur de Bolívar, en Colombia.

El medio local, Noticion Córdoba, reportó que el hombre fue señalado de agredir sexualmente de un adolescente de 14 años, lo que desató el caos. 

El violento suceso ocurrió después de que el menor fuera remitido de emergencia al Hospital La Candelaria de El Banco, Magdalena.

La agresión en el asadero: esto ocurrió 

Los hechos se iniciaron a las 8:00 de la noche del pasado martes, cuando el menor llegó a un asadero en el sector de Mina Santa Cruz con la intención de comprar un pollo.

El comerciante que atendía el negocio, aprovechando la situación, utilizó engaños para llevar al adolescente hasta una habitación del establecimiento, donde cometió el abuso.

Tras el incidente, el comerciante amenazó al menor para que guardara silencio. Sin embargo, el adolescente pudo contarle lo sucedido a sus padres.

Debido al estado de shock y las lesiones que presentaba, fue llevado de inmediato al hospital de Barranco de Loba. Posteriormente, fue remitido al centro médico de mayor complejidad en El Banco, Magdalena, donde permanece.

Linchamiento y muerte del presunto agresor

Al divulgarse la noticia del abuso y la hospitalización del menor, una multitud de personas, visiblemente molestas e indignadas, se dirigió al negocio del comerciante.

La turba lo capturó, lo amarró a un poste y procedió a lincharlo. Los atacantes le cortaron el miembro antes de asesinarlo.

