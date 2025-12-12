Violenta explosión en California destruye por completo una casa y deja varios heridos: testigos narran lo sucedido

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, una explosión de gas seguida de un gran incendio sacudió un tranquilo vecindario cerca de Hayward, en el Área de la Bahía de San Francisco.

El suceso pulverizó al menos una vivienda, rompió ventanas y generó un temblor que se sintió en las casas cercanas, dejando un saldo de varias víctimas, reportó News-Time.

Cámaras captan el gran estruendo

La magnitud del estallido quedó registrada en las cámaras de seguridad de una casa vecina, que captaron el momento exacto en que la estructura se desintegró, lanzando maderas y escombros al aire bajo una inmensa columna de humo.

Las imágenes también mostraron el momento previo a la tragedia: una gran excavadora trabajaba en las aceras, parte de un proyecto de ampliación en el barrio. En la grabación se observa a un trabajador cerca del lugar cuando, de repente, una ráfaga de fuego y la explosión hicieron añicos la casa.

Tras el estallido, varias personas y trabajadores se apresuraron a la vivienda destruida para intentar localizar y rescatar a las posibles víctimas.

Testigos describieron la experiencia como un "video de guerra", reportando cómo objetos caían de las paredes y las viviendas temblaban, lo que subraya la violencia del incidente en esta zona residencial.

El impacto y las víctimas

El subjefe de bomberos del condado, Ryan Nishimoto, confirmó que seis personas fueron trasladadas a hospitales. Tres de ellas presentaban heridas más graves, mientras que las otras tres tenían lesiones leves.

Aunque no se precisó si los heridos eran residentes o trabajadores, vecinos de la comunidad de Ashland, donde ocurrió la explosión, señalaron a la prensa que algunos de los afectados formaban parte de una familia de origen hispano.

"Mire que sacaron a la hija y la mamá. Estaban quemadas en la cara, parte de las caras estaba quemada. También el papá y el tío", relató un vecino a Telemundo.

Recuento de daños en el vecindario

La explosión no solo destruyó por completo una casa, sino que causó graves daños a otras tres estructuras ubicadas en dos lotes contiguos.

Alrededor de 75 bomberos acudieron al lugar, pero su trabajo se vio dificultado momentáneamente. Tuvieron que retroceder brevemente por el peligro de descargas eléctricas, ya que las líneas de alta tensión se habían derrumbado sobre el área afectada.

Tubería dañada y retraso en el cierre del gas

La empresa de servicios públicos Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) fue alertada alrededor de las 7:35 de la mañana de que una cuadrilla de construcción —ajena a la compañía— había perforado una línea de gas subterránea.

El gas estuvo escapándose de la tubería dañada durante aproximadamente dos horas. Aunque los trabajadores de PG&E llegaron para aislar la línea, la explosión ocurrió a las 9:35 de la mañana, solo diez minutos después de que se lograra cortar finalmente el flujo de gas.

