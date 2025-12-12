Aumenta la demanda de inmuebles en estos cinco estados de Venezuela: cifras del sector al cierre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

Para el último trimestre de este año se estima un incremento en el precio de los inmuebles residenciales en las principales ciudades del país, según el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Pablo González.

Durante una entrevista con Unión Radio, González reveló detalles sobre la demanda y los precios en el sector.

Aumento de precios en inmuebles

De acuerdo con las declaraciones del representante de la CIV, se registró un aumento de la demanda de propiedades inmobiliarias en las principales ciudades del país.

En este sentido, resalta que en ciudades como Caracas, Maracaibo, Lecherías y Barquisimeto fue donde se evidenció.

Asimismo, indicó que durante este año 2025, también se registró un aumento estimado entre el 5 y el 10% con respecto a los precios de los inmuebles en estás ciudades.

Demanda inmobiliaria en 2025

Al respecto, González aseguró que también en el estado Nueva Esparta se registró el incremento de la demanda inmobiliaria.

Sobre este punto, asegura el representante de la CIV, que es un "movimiento interesante", que "sin duda alguna, va a impactar de manera positiva en esas regiones".

Inmuebles residenciales y comerciales

Por su parte, la presidenta de la CIV en el estado Carabobo, Adriana de Oliveira, reveló los datos más recientes del sector en la entidad.

Tras una encuesta en Carabobo, De Oliveira asegura que se registró un leve crecimiento en el mercado comercial y residencial, en relación a las oficinas y mercados industriales.

"En inmuebles residenciales, que para el tercer trimestre de este año estaban en 14,6% aproximadamente, tiene perspectivas de cierre para el último trimestre del año en un 16%", aseguró De Oliveira.

Agregó que el inmueble"comercial también, para el cierre de este trimestre tenemos un crecimiento de un 2,81%; sin embargo, tenemos un decrecimiento en oficinas e inmuebles industriales".

