Rumbo al Clásico Mundial 2026: Venezuela mantiene el misterio y solo confirma a su capitán

Suscríbete a nuestros canales

Mientras las reuniones invernales de la MLB (Major League Baseball) de esta semana sirvieron de escenario para que diversas novenas anunciaran la participación de sus big leaguers en el CMB (como el sorpresivo fichaje de Jarren Durán por México), el roster de Venezuela permanece bajo llave.

La única certeza, más allá de que Omar López volverá a sentarse en el banquillo por última vez, es la participación del receptor estelar Salvador Pérez, quien ya fue designado oficialmente como capitán del equipo.

López ha sido claro al indicar a la prensa que el proceso de selección está abierto y aún no se han definido los nombres de los peloteros de las mayores que vestirán el uniforme vinotinto.

Entre leyendas y contratos millonarios

Aunque figuras como José Altuve (considerado inamovible) y Ronald Acuña Jr. (quien ya contaría con el permiso de los Bravos de Atlanta) se dan por descontadas, la lista de talentos genera más preguntas que respuestas.

Estrellas consolidadas como Luis Arráez, Eugenio Suárez (tras su temporada histórica) y Ranger Suárez son piezas que no deberían faltar, pero la búsqueda de un nuevo contrato para 2026 podría ser un factor de disuasión. El caso de Miguel Rojas, quien se ausentó de la edición 2023 por haber firmado recientemente con los Dodgers, sirve de precedente.

La nueva guardia

La expectativa es alta, pues se espera un grupo capaz de superar la mística del equipo de 2023, que terminó invicto en la fase de grupos.

La nueva generación está ganando un protagonismo ineludible y presiona por un cupo, con nombres como Jackson Chourio, Wilyer Abreu, William Contreras y Ezequiel Tovar. Incluso, peloteros que inicialmente parecían fuera de la conversación, como Gleyber Torres o el Guante de Oro Maikel García, se han sumado a la discusión gracias a sus campañas contundentes.

López también hizo mención al futuro brillante, destacando a promesas como Jadher Areinamo (candidato a Novato del Año de la LVBP) y Máximo Acosta. No obstante, la confirmación definitiva de las grandes figuras sigue atada a las restricciones impuestas por las organizaciones de la MLB.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.