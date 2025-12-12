EEUU celebrará 250 años de su Independencia: así es el diseño de las monedas conmemorativa

Suscríbete a nuestros canales

La Casa de la Moneda de Estados Unidos (EEUU) presentó los nuevos diseños para las monedas de 10 y 25 centavos y medio dólar de 2026. Los diseños celebran el 250 aniversario del país, que conmemora los ideales de libertad estadounidense.

Estos ejemplares incluirán imágenes históricas como el May Flower y la Guerra de la Independencia, y se producirán en Denver y Filadelfia.

¿Qué motiva la emisión de las nuevas monedas?

La emisión de las nuevas monedas está motivada por la celebración del 250 aniversario de los EEUU. Este hito histórico se cumplirá en 2026, y la Casa de la Moneda busca conmemorarlo con un diseño especial.

Los nuevos diseños tienen imágenes que celebran los ideales de libertad que definen a EEUU. Kristie McNally, directiva interina de la Casa de la Moneda de EEUU, destacó el significado simbólico de las piezas.

¿Qué diseños históricos incluyen los ejemplares?

Los ejemplares conmemorativos incluyen imágenes icónicas de la historia estadounidense. Los diseños destacan momentos y símbolos clave.

Las monedas presentan imágenes del May Flower, la Guerra de la Independencia, la Campana de la Libertad y el Discurso de Gettysburg. Todas las monedas del 250 aniversario incluirán las fechas de 1776 y 2026.

¿Dónde y cómo se producirán las nuevas monedas?

La Casa de la Moneda de EEUU anunció que las monedas de 250 aniversario se producirán en Denver y Filadelfia. Las piezas llevarán la marca de ceca "D" o "P" para indicar su lugar de producción.

Aunque estos centavos se han descontinuado, los conmemorativos se pueden comprar de forma presencial. Las monedas son de 10 y 25 centavos y medio dólar.

¿Qué pasará con los diseños de las monedas después de 2026?

Los diseños conmemorativos serán temporales. En 2027, la moneda de 10 centavos volverá a su diseño anterior.

Las monedas de 25 y 50 centavos presentarán nuevos diseños que celebran los deportes juveniles y paralímpicos. Esto mantiene una rotación constante de diseños conmemorativos en la moneda estadounidense.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube