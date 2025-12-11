Turismo

Anuncian nueva ruta aérea internacional desde Barquisimeto: destino e itinerario aquí

El vuelo despegará desde el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara

Por Genesis Carrillo
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 05:07 pm

La aerolínea Rutaca Airlines anunció la puesta en marcha de un nuevo vuelo internacional que conectará a Barquisimeto con la Ciudad de Panamá y viceversa.

El despegue inaugural está programado para el próximo 20 de diciembre, de acuerdo con una publicación de la compañía aérea en su cuenta de Instagram. 

“Desde el 20 de diciembre, Rutaca Airlines te lleva desde Barquisimeto a Panamá, conectándote con experiencias diseñadas para despegar tus sueños”, indicó. 

El servicio operará dos (2) días a la semana: lunes y sábado desde el despegando desde el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, en Barquisimeto, en estos horarios de operación: 

  • Despegue Barquisimeto-Panamá a las 11:30 y 12:30 
  • Retorno Panamá-Barquisimeto a las 13:50 y 16:40.

