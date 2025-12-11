Celebración de Guadalupe en Washington DC: ¿Qué cambios trae la edición 2025 y por qué genera tanta expectativa?

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad católica de la capital se prepara para celebrar la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe este viernes 12 de diciembre en la Catedral de San Mateo Apóstol, Washington, en una ceremonia abierta a todo el público que combinará devoción tradicional y música mexicana.

La Misa bilingüe con mariachis comenzará a las 7:00 p.m., precedida por el rezo del rosario a las 6:30 p.m., en la catedral; al término de la eucaristía habrá música y refrigerios en las salas de conferencias.

Para más información los organizadores facilitan el contacto con Fátima Aybar o el número de la rectoría: 202-347-3215.

Misa bilingüe y mariachis: hora y programa

La celebración, presidida por el Obispo Auxiliar Evelio Menjívar, incluirá lecturas y oraciones en español e inglés para atender a la diversa feligresía de la diócesis.

Los mariachis acompañarán los momentos más emblemáticos de la liturgia y pondrán el sello festivo durante las piezas musicales y las invocaciones a la Virgen de Guadalupe.

El rosario comenzará puntualmente a las 6:30 p.m., con momentos de reflexión y peticiones comunitarias antes de la Misa.

Actividades posteriores y acceso a la comunidad

Tras la celebración litúrgica, la catedral abrirá sus salas de conferencias para un encuentro comunitario con música, refrescos y oportunidades para el encuentro entre familias y devotos.

La organización subraya que el acto es inclusivo y gratuito; invita a residentes, visitantes y peregrinos a participar y a llegar con tiempo para ocupar asiento.

Los organizadores recomiendan consultar con anticipación vía la rectoría si se requiere información adicional sobre accesibilidad, grupos parroquiales que deseen participar o detalles logísticos para peregrinaciones.

La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas, tradicionalmente atrae a cientos de fieles y visitantes que buscan expresar su devoción a la Virgen Morena mediante cantos, ofrendas florales y actos de piedad popular.

La convocatoria de este año pretende mantener vivas esas tradiciones al tiempo que facilita la participación de quienes hablan inglés y español.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube