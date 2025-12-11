Regulación de tareas escolares: Cecodap explica qué cantidad de actividades y tiempo podrían sobrecargar al niño

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) ha anunciado recientemente una regulación integral de las tareas escolares en todos los niveles educativos, con el fin de mitigar el impacto negativo del exceso de asignaciones en los estudiantes.

Nohelia Peñaloza, psicóloga clínica de Cecodap, ofreció detalles sobre lo que constituye una sobrecarga y cómo esta regulación busca equilibrar el tiempo de estudio y el tiempo libre.

Sobrecarga Académica de acuerdo al Cecodap

Peñaloza subraya que el objetivo es proteger el espacio de ocio y la dinámica familiar de los niños.

Evitar la sobrecarga de tareas diarias, garantizar el tiempo libre de los estudiantes y brindar más espacio para actividades como el juego, la recreación y el compartir en familia.

La sobrecarga conlleva limitaciones y frustraciones tanto para el niño como para los padres o cuidadores responsables de guiar las actividades.

Crianza Positiva

La decisión del MPPE se produce tras un amplio debate nacional, y Cecodap aprovecha para promover métodos de crianza respetuosos.

Peñaloza señaló que hubo un debate nacional amplio y que la decisión "suena bastante tentador para la mayoría de los padres o cuidadores".

De igual manera, la psicóloga enfatizó la necesidad de diferenciar entre el maltrato y las correcciones en el momento de hacer la tarea.

Cecodap ofrece un taller que enseña a los padres a utilizar nuevos recursos que no impliquen contacto físico ni maltrato psicológico, como el uso de frases peyorativas que pueden generar mayor dolor que un golpe.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube