Massachusetts entrega cheque para pago de alquiler y evitar el desalojo: sepa cuánto

Los residentes de Massachusetts enfrentan una oportunidad importante para estabilizar su economía doméstica gracias al programa de Asistencia Residencial para Familias en Transición (RAFT).

Este programa inyecta capital directo a hogares en riesgo para aliviar la carga económica y que los residentes puedan cubrir gastos de servicios o de alquiler.

Fondos

La Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables distribuye hasta $7 000 en un periodo de 12 meses a quienes demuestren ingresos inferiores al 50 % de la Renta Mediana del Área (AMI) o al 60 % en casos de violencia doméstica.

Este fondo de emergencia cubre de manera inmediata deudas de alquiler, cuotas hipotecarias, facturas de servicios públicos y costos de mudanza, actuando como un escudo financiero para ciudadanos que bordean la línea del desamparo por falta de liquidez.

Cómo obtenerlo

Los interesados deben completar un trámite digital de apenas 30 minutos en el portal oficial del estado para acceder a estos recursos federales según informa El Cronista..

El sistema exige presentar identificación del jefe de familia, prueba de residencia, verificación de ingresos y documentos que acrediten la crisis financiera, como avisos de mora o recibos impagos.

Las autoridades procesan las solicitudes en un plazo estimado de 30 días tras la recepción del expediente, que debe incluir también la información del arrendador.

Esta medida asegura la permanencia en el hogar y alivia la carga económica de miles de habitantes del estado frente a la inflación inmobiliaria actual.

