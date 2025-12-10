Venezuela denuncia el asalto de un buque petrolero en El Caribe: Este acto criminal se suma al robo de Citgo

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, el gobierno venezolano denunció el robo "descarado" de un buque petrolero por parte de Estados Unidos (EEUU).

A través de su cuenta en Instagram, el canciller de la República, Yván Gil, difundió un comunicado en el que se denuncia y repudia enérgicamente el robo del presidente de EEUU, Donald Trump.

Donald Trump confiesa el asalto a un buque petrolero

De acuerdo con el comunicado oficial de la cancillería venezolana, el presidente Trump fue quien confesó "de manera pública el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe".

Asimismo, destaca que "no es la primera vez que lo admite", dado que durante su campaña presidencial en 2024 aseguró Trump que "su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio".

"Este nuevo acto criminal se suma al robo de Citgo"

En este sentido, el escrito que el asalto de este miércoles cometido por el gobierno estadounidense, "se suma al robo de Citgo, importante activo del patrimonio estratégico de todos los venezolanos".

Agrega que Citgo fue "arrebatado mediante mecanismos judiciales fraudulentos y al margen de cualquier norma".

Adiconalmente, destacó que "la humanidad está despertando y luchando contra los abusos imperiales del Norte", lo que demostró las múltiples manifestaciones en diversos estados del territorio estadounidense y en varias ciudades de Europa.

