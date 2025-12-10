¡Horror contra el ICE! Este fue el pavoroso llamado en RRSS de unos mellizos hispanos: amenazaron a una alta funcionaria de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La Policía de Absecon, en Nueva Jersey, detuvo a dos hermanos mellizos hispanos luego de que presuntamente generaran amenazas a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) y a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de redes sociales.

Los detenidos, identificados como Ricardo Antonio Román Flores y Emilio Román Flores, son ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con la información policial.

La detención se produjo durante un allanamiento en la residencia de los hermanos en Absecon. Según un comunicado oficial, la supuesta intimidación en línea incluía mensajes dirigidos a la secretaria del DHS, Tricia McLaughlin, y la frase explícita “tiroteen a ICE”.

Todd M. Lyons, director interino de ICE declaró con respecto a este caso:

“Permitan que esto sea una advertencia para cualquiera que se atreva a amenazar o atacar a nuestros valientes agentes de la ley. Los encontraremos, los arrestaremos y los enjuiciaremos con todo el peso de la ley. NO les tenemos miedo”, declaró el director interino de ICE, Todd Lyons, en un comunicado.

Allanamiento y cargos presentados

Agentes federales ejecutaron el allanamiento en la vivienda de los mellizos el pasado martes 9 de diciembre de 2025. Durante la intervención, las autoridades informaron que presuntamente incautaron varias armas de alto calibre, incluyendo rifles.

Emilio Román Flores enfrenta una variedad de cargos, que incluyen: posesión ilegal de un arma de asalto, posesión de armas prohibidas, conspiración, amenazas terroristas, coerción criminal, amenazas y acoso cibernético.

Por su parte, Ricardo Antonio Román Flores enfrenta cargos de conspiración y amenazas terroristas.

Las amenazas se emitieron el 8 de diciembre de 2025, un día antes de que las autoridades ejecutaran la orden de arresto.

El comunicado oficial reveló que las amenazas contra Tricia McLaughlin, secretaria auxiliar del DHS, eran explícitas. Además de los mensajes de "tirotear a ICE", el texto mencionaba específicamente la amenaza de "ahorcar" a la funcionaria.

La detención de los mellizos fue llevada a cabo por agentes del DHS en coordinación con el equipo SWAT de la Policía de Absecon.

