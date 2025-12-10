Doritos: ¡Sé un triángulo en un mundo de círculos!

Suscríbete a nuestros canales

Doritos, el snack que desafía lo convencional, está conquistando al público venezolano con una audaz campaña que invita a romper esquemas, desafiar prejuicios y atreverse a ser diferente. El mensaje es claro y contundente: ¡Sé un triángulo en un mundo de círculos!

Este espíritu atrevido no solo se refleja en las comunicaciones de la marca, sino que se vive en las calles y en los principales eventos del país, reforzando el compromiso de Doritos con el entretenimiento y el deporte nacional.

"Granny": La abuela que rompe moldes

Esta iniciativa es parte de la campaña global de la marca, conocida como “Granny” o “La abuela atrevida”. El comercial es la cara visible de este movimiento, invitando a todas las generaciones a liberarse de ataduras y a vivir sin miedo.

Liliana Rivera, Gerente de Mercadeo, subraya la intención de la marca:

“Con esta campaña, Doritos invita a todos a ser audaces, a vivir sin miedo y a destacar. Es una campaña que conecta con todas las generaciones y celebra la actitud atrevida”.

Doritos Locos Truck: la Revolución del sabor sobre ruedas

Liderando la tendencia de los Food Trucks, Doritos lanzó su primer camión de comida rápida: el Doritos Locos Truck.

Este punto de encuentro ofrece un snack que rompe esquemas, mezclando cualquiera de sus presentaciones con chili, queso, pico de gallo y queso fundido, creando una experiencia culinaria única y atrevida. El camión está presente en los eventos más relevantes, consolidando la conexión de la marca con la cultura joven y la pasión nacional.

Conquistando audiencias en todo el país

La campaña ha sido el marco ideal para llevar el Doritos Locos Truck a diferentes eventos clave en el territorio nacional:

eSports y Gaming: Conquistaron la VGS (Venezuela Game Show) con su propia Arena Gamer, demostrando su apoyo a los deportes electrónicos.

Música: Tuvieron una destacada presencia en Rockalandia , fortaleciendo el nexo de Doritos con la música y las comunidades auténticas.

Agenda Nacional: La ruta ha incluido más de 20 paradas en eventos icónicos como los Intercolegiales de Gaitas, conciertos (Alleh y Yorghaki), festividades (Nocturneando, Halloween edición “Perro Negro”), y el reciente festival de Jonrón Pepsi.

Además, el triángulo más atrevido se unió a la pasión por el deporte nacional, siendo patrocinante oficial de seis equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), llevando la intensidad del sabor a cada juego.

Para finalizar, Rivera extiende una invitación:

“Para conocer la ruta del Doritos Locos Truck, todo lo que estamos haciendo y también lo que viene, los invitamos a visitar la cuenta en Instagram @doritosvzla y estar atentos a la próxima parada para que disfruten del sabor atrevido e irreverente de Doritos”.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial