Anuncian nuevo bono para estos funcionarios públicos: fechas claves y detalles del pago

En un acto institucional realizado en Maracaibo, el alcalde Giancarlo Di Martino presentó un conjunto de medidas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios policiales del municipio.

La actividad destacó la importancia de reforzar el equipamiento y los recursos necesarios para el desempeño diario de los agentes. Las autoridades recalcaron que este tipo de iniciativas busca fortalecer la atención y respuesta en materia de seguridad ciudadana.

Durante la jornada, se hizo énfasis en avanzar hacia un modelo operativo más actualizado y eficiente. Asimismo, uno de los puntos centrales del evento fue el anuncio de una tarjeta especial que incluirá un bono a funcionarios de Polimaracaibo, previsto para ponerse en marcha este próximo 12 de diciembre.

La medida fue presentada por el alcalde como un apoyo adicional para los funcionarios y facilitar su estabilidad durante la temporada decembrina y en su rutina laboral. También se informó que la municipalidad evalúa extender este beneficio a otros entes y dependencias locales en una fase posterior.

"Será un bono permanente para ustedes los funcionarios; creo que va a ser bueno, muy bueno. Para que ustedes puedan pasar tranquilamente el 24 y el 31, en paz y tranquilidad”.

“Este bono también va a ser extensivo a la Alcaldía de Maracaibo y a sus paramunicipales… Pero yo quise que empezara por la Policía Municipal de Maracaibo”.

De esta manera, entre los planteamientos mencionados por Di Martino se encuentra la revisión futura del monto del bono, con la intención de adecuarlo a nuevas necesidades o ajustes presupuestarios.

“Y si lo podemos aumentar, lo aumentaremos para el próximo año”.

Entrega de uniformes a funcionarios de Polimaracaibo

El evento incluyó la distribución de casi 700 uniformes para efectivos de Polimaracaibo, con la entrega completa prevista próximamente. Dicha próxima dotación contempla elementos como chalecos, botas y piezas adicionales necesarias para las labores operativas.

"Se van a crear las condiciones para dignificar la ciudad, dignificando primero la institución policial”.

Finalmente, se informó que continúan las labores de supervisión en Maracaibo en áreas como expendio de licores, comercio de fuegos artificiales y comportamiento vial, acciones que forman parte del monitoreo habitual que se realiza durante el mes de diciembre.