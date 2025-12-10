Así funciona Alma: la aplicación que ayuda a familiares en caso de una detención por ICE

Suscríbete a nuestros canales

La constante incertidumbre que enfrentan las familias inmigrantes debido a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos encuentra una solución tecnológica vital en la aplicación móvil Alma.

Esta app gratuita y proactiva convierte la alerta de detención en un proceso ágil, garantizando que los seres queridos reciban una notificación inmediata y puedan activar la asistencia legal sin perder tiempo.

El lanzamiento de la aplicación ha suscitado un gran debate en varios sectores de EEUU, reseña El Tiempo.

¿Quién la creó y cuándo se presentó Alma, la app que alerta a familiares sobre detención del ICE?

La aplicación Alma fue presentada públicamente por la organización comunitaria SALEF (Salvadoran American Leadership and Educational Fund) en su sede de Los Ángeles.

La presentación se realizó recientemente, y fue concebida con el espíritu de proporcionar herramientas de defensa y seguridad a la comunidad latina y salvadoreña. Según reportes periodísticos, fue lanzada hacia finales de noviembre, indica El Tiempo.

La aplicación está diseñada principalmente para ser utilizada por personas que residen en Estados Unidos y que tienen un riesgo real de detención por parte de ICE, incluyendo migrantes indocumentados.

Su función es establecer una red de seguridad antes de que ocurra una emergencia.

¿Cómo funciona la app Alma?

Alma se destaca por su enfoque proactivo y preventivo. Su mecanismo se basa en un sistema de alerta que se activa de manera diferida y preconfigurada, explica Univision.

Configuración Inicial: El usuario descarga la aplicación y crea una lista de "Contactos de Confianza" que puede incluir familiares, amigos o abogados.

Además, el usuario carga información crucial, como datos de identidad y la documentación necesaria para su defensa legal, en un espacio digital seguro.

El "Botón de Pánico" silencioso: Si una persona es detenida, puede presionar un botón virtual en la app. Este botón activa un temporizador de cuenta regresiva (que suele ser corto, de solo unos minutos).

La alerta crítica: Si el usuario no desactiva el temporizador antes de que se agote el tiempo (lo que indicaría que ha sido liberado o que se encuentra en una situación segura), Alma envía automáticamente un mensaje de alerta a todos los Contactos de Confianza.

Información compartida: La notificación incluye datos esenciales que el usuario configuró previamente: la identidad de la persona, una ubicación aproximada de la última actividad del teléfono y los documentos necesarios para que la red de confianza pueda contactar de inmediato a un abogado o iniciar la búsqueda.

¿Cómo obtener la aplicación móvil Alma y cómo funciona?

La aplicación es completamente gratuita y está disponible en español, lo que la hace más accesible para la comunidad, destaca Univision.

Puedes descargarla fácilmente desde las tiendas de aplicaciones más populares, como Google Play Store y App Store.

Lo mejor de todo es que no necesitas proporcionar información sobre tu estatus migratorio para descargar la app, lo que resalta su compromiso con la privacidad y la accesibilidad.

Dado que es una herramienta esencial en momentos de alta vulnerabilidad, los desarrolladores se han esforzado por hacer que el proceso de registro y configuración sea lo más sencillo e intuitivo posible.

Alma funciona como un testamento digital en caso de detención, ofreciendo a las familias un recurso para actuar de manera rápida y efectiva, lo que reduce el tiempo de incertidumbre y aumenta las posibilidades de obtener una representación legal adecuada.

La aplicación garantiza que, incluso en los momentos más difíciles, la comunicación y el apoyo legal nunca se interrumpan.

