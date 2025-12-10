¡Comida gratis por Navidad! CAMACOL reparte 750 cestas en Miami: estos son los requisitos y la ubicación de la jornada

Suscríbete a nuestros canales

La Cámara de Comercio Latina de Estados Unidos (CAMACOL) mantendrá su tradición de más de tres décadas con la entrega de “jabas” navideñas a familias necesitadas del sur de la Florida.

Este año, la iniciativa llevará 750 cestas con productos esenciales para la cena navideña. La entrega se realizará el miércoles 10 de diciembre en el LoanDepot Park, sede de los Miami Marlins, mediante un sistema de autoservicio.

¿Qué son las "jabas" navideñas de CAMACOL?

Las “jabas” navideñas son la manera en que los cubanos llaman a las bolsas o cestas que usan para cargar las compras de supermercado. La CAMACOL celebra esta tradición desde hace más de tres décadas.

La iniciativa se mantiene como una estampa familiar, ya que entrega a las familias cestas llenas de alimentos para las fiestas. Las cestas por lo general contienen los ingredientes necesarios para preparar la típica cena latina.

¿Qué alimentos típicos incluyen las cestas navideñas?

Las 750 cestas navideñas que entregará CAMACOL incluyen una variedad de productos esenciales para la cena navideña latina. La cesta contiene alimentos para preparar el plato típico, como una paleta de cerdo.

Además, se encuentran arroz, frijoles, pan, sodas, galletas y los famosos turrones. El gremio empresarial une fuerzas con compañías de Miami para llenar las cestas, asociándose este año con Sedano’s Supermarkets, Publix y Goya Foods of Florida, entre otros.

¿Cuándo y dónde se realiza la distribución de las cestas?

La distribución de las 750 cestas navideñas se realiza este miércoles 10 de diciembre en el LoanDepot Park, sede del equipo de béisbol Miami Marlins. La dirección es el 501 Marlins Way.

La entrega se realiza por orden de llegada en el Center Field Garage del estadio, ubicado en el 1402 NW 4 Street. La fila de autos puede empezar a llegar desde las 4:00 a.m., aunque la distribución comienza a las 7:00 a.m.

¿Qué requisitos deben cumplir las familias?

Para obtener las cestas navideñas a través del drive-thru, las personas deben ir en automóvil. CAMACOL permite solo dos familias por auto, y es necesario presentar prueba de la dirección de casa.

Después que concluya la entrega por el drive-thru, la organización entregará 75 cestas adicionales a las personas que no hayan venido en automóvil. CAMACOL es el mayor gremio empresarial de la Florida, fundado en 1965.

