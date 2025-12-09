Australia toma una decisión inédita que impacta a millones de jóvenes: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Australia activó una normativa sin precedentes que impide a los menores de 16 años acceder a redes sociales como TikTok o Instagram. Con esta medida, el país se convierte en pionero en la aplicación de restricciones estrictas destinadas a proteger a los jóvenes de los riesgos presentes en los entornos digitales.

La nueva legislación exige que las compañías tecnológicas eliminen cualquier cuenta de usuario australiano menor de 16 años. En caso de incumplimiento, las empresas enfrentarán multas que pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos, así lo reportó el medio ABC.

El primer ministro Anthony Albanese ha señalado que las redes sociales exponen a los menores a contenido nocivo impulsado por algoritmos.

Según sus declaraciones, estas plataformas se han convertido en espacios que alimentan la ansiedad, el acoso, la violencia y otras influencias negativas capaces de afectar la salud emocional de los adolescentes.

De esta manera, el enfoque de Australia está generando atención internacional, ya que otros gobiernos evalúan aplicar restricciones similares. Entre ellos destacan Nueva Zelanda y Malasia, que han manifestado preocupación por la seguridad digital de los menores en sus territorios.

Las autoridades reconocen que los adolescentes más hábiles con la tecnología podrían intentar evadir la prohibición mediante estrategias alternativas. Aunque esta situación representa un reto, el gobierno sostiene que la norma es un primer paso crucial para establecer controles efectivos y reducir la exposición a contenido perjudicial.

Con esta orden, las plataformas tecnológicas tienen ahora la obligación de implementar métodos que certifiquen la edad real de cada usuario.

Algunas empresas utilizarán herramientas de inteligencia artificial que analizan fotografías para calcular la edad, mientras que otras solicitarán documentos oficiales como parte del proceso.

