¡Protocolo anti-hackeo! Conozca cómo proteger sus redes sociales con dos simples pasos: así puedes recuperar tu perfil

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas semanas, se reportaron varias alertas de hackeo que afectan el funcionamiento de la vida digital, en especial, en plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram.

Un acceso no autorizado a dichas cuentas no solo expone datos privados, sino que también puede usarse para estafar a los contactos o dañar la reputación.

Por ello, las propias plataformas integraron herramientas de seguridad muy efectivas, desde crear una contraseña impenetrable hasta saber cómo actuar de inmediato si algo sale mal.

Medidas clave para evitar el hackeo

Activa la verificación en dos pasos (2FA):

Esta es la capa de seguridad más importante. Además de tu contraseña, se te pedirá un código adicional que se envía a tu teléfono o se genera con una aplicación.

En WhatsApp : ve a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos y establece un PIN de 6 dígitos (recuérdalo bien). También añade un correo para recuperarlo.

: ve a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos y establece un PIN de 6 dígitos (recuérdalo bien). También añade un correo para recuperarlo. En Facebook/Instagram: busca la opción de Autenticación de dos factores en la configuración de Seguridad e inicio de sesión.

Sin este código extra, un atacante no podrá entrar a tu cuenta, incluso si conoce tu contraseña.

Usa contraseñas fuertes y únicas:

Evita contraseñas obvias como fechas de nacimiento, nombres o "123456".

Combina letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Una contraseña larga es más segura que una compleja y corta.

Nunca repitas la misma contraseña en diferentes cuentas. Si una se ve comprometida, todas las demás también lo estarán.

Cuidado con los enlaces y mensajes sospechosos (Phishing):

No hagas clic en enlaces de correos, SMS o mensajes directos que te pidan iniciar sesión o verificar tu cuenta, incluso si parecen ser de Facebook o Instagram.

Las compañías nunca te pedirán tu contraseña por correo. Si tienes dudas, abre la aplicación directamente y revisa las notificaciones.

Desconfía de mensajes que te prometen regalos, premios o te avisan de un supuesto problema con tu cuenta que requiere una "acción inmediata".

Revisa las sesiones abiertas:

Revisa periódicamente dónde inicias sesión. En las configuraciones de seguridad de Facebook e Instagram, puedes ver y cerrar sesiones en dispositivos que ya no usas o que no reconoces.

En WhatsApp, en el menú de tres puntos, selecciona Dispositivos vinculados y cierra cualquier sesión que no sea la tuya.

¿Qué hacer si te hackean?

Actúa con rapidez para minimizar los daños y recuperar el control.

Si todavía puedes entrar, ve a la configuración y cambia la contraseña por una nueva y fuerte. Al hacerlo, suele cerrarse la sesión en todos los demás dispositivos.

Si no lo tenías, la verificación actívalo para que el atacante, aunque cambie tu contraseña, no pueda volver a entrar.

Utiliza la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" e intenta recuperar el acceso a través de tu correo electrónico o número de teléfono registrado.

Si el hacker cambió tu correo, busca el mensaje que la plataforma te envía al correo anterior avisando del cambio; a menudo incluye un enlace para revertir la acción.

Usa otro medio (llamada, SMS) para informar a tus amigos y familiares que tu cuenta fue comprometida.

Denuncia a la plataforma:

Facebook/Instagram : visita el Centro de ayuda y busca la sección "Cuenta comprometida" o "Mi cuenta fue hackeada" para seguir los pasos oficiales de recuperación y reporte.

: visita el Centro de ayuda y busca la sección "Cuenta comprometida" o "Mi cuenta fue hackeada" para seguir los pasos oficiales de recuperación y reporte. WhatsApp: si te robaron la cuenta (la ven activada en otro teléfono), pide el código de verificación por SMS para recuperarla. Si no funciona, contacta al soporte de WhatsApp y solicita la desactivación de tu cuenta con tu número de teléfono.

Visite nuestras secciones de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube