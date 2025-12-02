En imágenes: el cielo de Texas se ilumina con 5 mil drones que dan forma a San José, María y el Niño Jesús

Suscríbete a nuestros canales

El cielo nocturno de Mansfield, Texas, fue testigo de un espectáculo navideño sin precedentes. El artista de drones Preston Ward utilizó aproximadamente 5.000 drones para dibujar en el aire una conmovedora representación del Nacimiento de Cristo.

El evento generó un ambiente de calidez y espíritu festivo, marcando el inicio de la temporada navideña en la localidad. Este despliegue masivo subraya la capacidad de los drones para crear homenajes visuales de gran impacto.

Entretanto, la empresa Sky Elements se encuentra enfocada en la producción de espectáculos de luces con drones a nivel nacional en Estados Unidos. La compañía ha anunciado su calendario más extenso hasta la fecha.

La flota de la compañía, que varía entre 100 y 1500 unidades, se utilizará en distintos eventos, adaptando cada show a las características de la comunidad que lo acoge.

Agenda de espectáculos para el resto del mes

Se han programado múltiples espectáculos aéreos con drones en diversas ciudades de Estados Unidos y Centroamérica, confirmando la expansión de esta tendencia de entretenimiento lumínico:

El show más esperado de la temporada tendrá lugar en Austin, Texas, durante la Fiesta de Nochevieja de Coca-Cola, con la participación de 1500 drones, informó Travel and Worl Tour.

Se llevará a cabo una serie de tres espectáculos de 500 drones en Amelia Island, Florida, entre el 11 y el 13 de diciembre. Un evento destacado incluye un espectáculo de 550 drones que incorporará pirotecnia en la Ciudad de Guatemala el 30 de noviembre.

Finalmente, Houston y Dallas recibirán la "magia navideña" de Sky Elements con shows de 500 drones que iluminarán el cielo nocturno.

