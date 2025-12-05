El Miss Venezuela 2025 rinde homenaje a Rubby Pérez

Suscríbete a nuestros canales

El público del Centro Comercial Líder de Caracas vibró con un emotivo homenaje musical dedicado a la leyenda de la música tropical venezolana, Rubby Pérez, durante la gala del Miss Venezuela 2025. Los animadores Miguel Moly y José Andrés Padrón, junto a la coanimadora invitada Katherine Coll, lideraron un popurrí de éxitos que recorrió la vasta carrera del cantante. La velada comenzó con la nostálgica "Hazme Olvidarla", interpretada por Moly, para luego subir el ritmo con "Una fiesta para dos" a cargo de Katherine Coll y "Enamorado de ella" con José Andrés Padrón. El tributo alcanzó su punto más alto cuando las 22 candidatas finalistas se unieron en el escenario para corear a todo pulmón los coros de himnos como "El Africano" y "Volveré", creando un momento de unión y pura celebración venezolana que arrancó aplausos de todo el recinto.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube