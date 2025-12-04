¿Un dueto sorpresa? Dua Lipa y Luis Miguel siembran rumores con una imagen viral antes del concierto de cierre en México

Suscríbete a nuestros canales

El 4 de diciembre de 2025, Luis Miguel reapareció en sus redes sociales con una publicación inesperada: un montaje fotográfico junto a Dua Lipa.

Aunque la imagen no venía acompañada de mensaje alguno, usuarios en plataformas sociales interpretaron la publicación como una posible señal de una colaboración musical próxima. Instantes después, comenzaron a aparecer comentarios de esperanza, teorías y entusiasmo por la idea de verlos juntos en el escenario.

La ocasión causa más revuelo porque Dua Lipa se encuentra en Ciudad de México presentando su gira mundial y cerrará su ciclo de conciertos allí.

¿Por qué muchos creen que podría concretarse un dueto?

Una de las razones que alimentan el rumor es la reciente decisión de Dua Lipa de rendir homenaje a la música mexicana durante su gira: en su concierto en Ciudad de México interpretó “Bésame mucho”, un clásico versionado por Luis Miguel, gesto que fue muy bien recibido por el público.

El gesto resultó significativo, ya que la versión de “Bésame mucho” de Luis Miguel es emblemática para muchos fans, y la interpretación de Dua Lipa fue vista como un homenaje directo. Ese detalle, sumado a la imagen compartida por el cantante, generó especulaciones sobre una posible colaboración especial como cierre perfecto a la estancia de la británica en México.

Reacciones en redes y entre fanáticos

Desde que la foto apareció, las redes sociales se llenaron de comentarios especulativos: “¿Dueto sorpresa?”, “¿Serán Luis Miguel y Dua Lipa esta noche?”, “Lo más inesperado, pero lo que México merece”. Muchos seguidores de ambos artistas expresan emoción y esperan que la imagen sea más que un montaje.

Qué escenario plantea esta posibilidad y lo que aún falta por confirmar

De concretarse, la supuesta colaboración no sería un evento menor: mezclar el repertorio romántico, clásico que representa Luis Miguel con el estilo pop moderno de Dua Lipa podría atraer una audiencia diversa, uniendo generaciones y gustos distintos. Sería un puente entre tradición y contemporaneidad, con fuerte impacto mediático.

