Chepa Candela: Stephany Abasali entrega el coroto hoy

¿Tramoya a la vista?

¡¡Good morning!!....Y esta laboriosa cronista que no pega un ojo, aquí está lista, ¡como siempre!, y ¡al pie del teclado!, para entrarle de lleno a este cotidiano cotilleo que los conecta “face to face” con la movida farandulera de este país…¡y el resto del planeta tierra!…Yyy como a eso voy, enseguida paso a contarles que la elección de MISS VENEZUELA 2026 tiene a los missólogos, medios y missópatas en total expectativa, pues como se los he venido batiendo el fantasma de la tramoya amenaza con salir esta noche para espantar ¿(Ojo: no asombrar) a más de uno con los resultados finales, los cuales, según mis fuentes misséricas, ya se conocen…¡¡Suuussstooo!!...y no será ninguna sorpresa para nadie, cuando Maite Delgado se esgañote y suelte el nombre de la ganadora para dejar al descubierto la presunta trampa que estarían preparando, de la que, al parecer, ya muchas candidatas, ique, ya tienen conocimiento…aunque antes no lo van a decir, sino después del “templete” para comprobar lo que, según los runrunes, viene rodando y que de darse, reventaría en un escándalo de proporciones insospechadas…¡¡Aaayyy, Maracay!!...Como quiera que sea, esta noche ¡“Habemus reina”!...y STEPHANY ABASALI le dirá aaadióoosss a su publicitado reinado, pues hay que reconocer que desde que ganó el año pasado no ha dejado de sonar…y eso que no ganó el Miss Universo…El caso es que con tramoya o no, hoy se coronará a la nueva soberana…y también, como ocurre desde que se creó el certamen, el favoritismo ha estado inclinado hacia tres candidatas específicas que a juicio de los entendidos en la materia son las más fuertes para coronarse…

Favoritas

¿Quieren saber cuáles son?...¡Pelen esa pepa de ojo, pues! MISS MIRANDA; CLARA VEGA, (la hija de Andreina Goetz, que fue Miss Venezuela 1990, portando la banda del estado Bolívar), es la que más ha sonado desde que arrancó la temporada de la belleza…y para muchos (Incluso, para esta Chepa) es la que debe ser enviada al Miss Universo 2026 que se realizará en Puerto Rico…Ella está “durísima” en el favoritismo de todos, todas y todes…aunque la MISS AMAZONAS, MARIA EVANGELISTA ALAYÔN, le “late en la cueva” y para su bando es la que realmente debe encasquetarse la corona: Bonita cara, elegante…y es el verdadero prototipo de la mujer venezolana…y MISS MERIDA, MILENA PAOLA SOTO, uno de los rostros más bellos del concurso, que ha ido destacando por su porte y figura…y quien “echa la loca” se ha ido metiendo por los “palos” y es que esta chama amenaza con sudar la gota gorda a las otras dos favoritas…y ¡cuidaitooo, pues! Capaz que se les monte encima…y se alce con el gran título…Cualquiera de ellas pudiera ganar porque cada una tiene lo suyo…¿Estará entre esas tres la nueva reina?...¿Será alguna de ellas, la que está bien apadrinada?...

Batacazos

No sé, no sé…pero con o sin tramoya, la que gane es buena…Aunque ¡ojo! No hay que perder de vista a MISS YARACUY; GABRIELA DE LA CRUZ, otra candidata de postín que a la calladita y como quien no quiere la cosa, también se coleó entre las favoritas…y todo parece indicar que esta noche dará pelea…¡Amanecerá y veremos!...Y entre las otras candidatas que han hecho su bullita están MISS TRUJILLO, DANIELA SANDOVAL; MISS TACHIRA; VALERIA DEL AMOR, MISS DISTRITO CAPITAL; ANDREA MOLINA…Aunque vuelvo y repito, la ganadora va a estar en el cuarteto de favoritas que les batí…el resto quedarán como las focas, aplaudiendo y aplaudiendo…a no ser que los resentimientos y descontentos salgan a flote al conocerse los resultados….y estalle un escándalo parecido al acontecido en la reciente elección de Miss Universo, cuya tramoya es insuperable…Vamos a esperar qué pasa esta noche en el Miss Venezuela…

