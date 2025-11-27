Chepa Candela: Miss Miranda, Clara Vegas, salió airosa de la entrevista con el jurado

Suscríbete a nuestros canales

Y como de chismear se trata, pues para eso me pagan…y encima "gozo una y parte de la otra" ( O sea, que el placer ¡es por partida doble!) enseguida paso a batirles que el ambiente missérico ¡sigue en candela!…

Fátima Bosch

Y como de chismear se trata, pues para eso me pagan…y encima “gozo una y parte de la otra” ( O sea, que el placer ¡es por partida doble!) enseguida paso a batirles que el ambiente missérico ¡sigue en candela!…y según “los dimes y diretes” que continúan rodando y desde los predios azteca llega la onda de que FATIMA BOSCH agobiada por el aluvión de ataques que ha recibido desde su fraudulento triunfo en la pasada elección de Miss Universo, estaría “cocinando” seriamente la idea de devolver la corona ya que la susodicha, ique, no aguanta un ataque más y los nervios la tienen descontrolada, por loque su salud podría verse perjudicada muy seriamente, causándole un daño tremendo…¡Así como lo están leyendo!...Mis fuentes del “país de los manitos” se reportaron para contarme (Y ¡trúuuaaa, trúuuaaa,! cual cotorra me limito a repetir) que debito al bochornoso rollo que se ha armado a raíz de la tramoya que fue descubierta, tras haber sido coronada, la susodicha, dizque, estaría dispuesta a “cortar por lo sano”…y dejarle el pelero a la organización del certamen, cuya seriedad se derrumbó por completo luego de saberse que su padre, un acaudalado empresario mexicano, mantiene relaciones comerciales con Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, al que presuntamente le habría pagado la friolera de ¡¡50 millones de dólares!! (“Libres de polvo y paja”) por la corona que un jurado que se prestó a la tramoya le “regaló” a su hija, perjudicando a las que realmente debían ganar, entre ellas la Miss Venezuela Sthefany Abasali y la Miss Costa de Marfil Olivia Manuela Yace, que sí renunció a su puesto de cuarta finalista a comienzos de esta semana… El caso es que la mexicana Fátima Bosh, en un acto de honestidad, podría devolver el título que para el mundo entero no le pertenece… ¡Amanecerá y veremos!

Alessandra Guillén

Yyy siguiendo en la onda missérica, les cuento que, como ya se sabe, hoy, en horas de la mañana, se estará llevando a cabo la elección de Miss International 2025, donde la banda criolla, también, como se sabe, será portada por ALESSANDRA GUILLEN; sobre quien pesan los peores pronósticos, pues nadie la da como favorita… Y para la mayoría de los missólogos (Y para esta Chepa, también) su paso por dicho “templete” será con más pena que gloria, quedándose con las ganas de traerse la décima corona del concurso al país… ¡Síii, señores! La 63.ª edición del certamen Miss Internacional no tendrá esta vez a una reina venezolana, pues, vuelvo y repito, la Alessandra Guillén, que representó a Delta Amacuro en el Miss Venezuela 2024, difícilmente se imponga ante las 70 candidatas que participan en el “templete” de marras, cuyos resultados finales se sabrán antes de las 12 del día de hoy… y en donde, “por los vientos que soplan”, la susodicha se quedará para aplaudir a la ganadora… ¡Y adióoosss Tokio!

Clara Vegas Goetz

Yyy antes de bajar la “Santamaría”, les bato que los resultados que en la entrevista con el jurado del Miss Venezuela 2025, solo salieron airosas CLARA VEGAS (MISS MIRANDA), Gabriela Villegas (Miss Monagas) y Gabriela de la Cruz (Miss Yaracuy)… Me cuentan que ellas fueron las tres mejores que respondieron a la ronda de pregunta y que, precisamente, entre alguna de las mencionadas está la sucesora de Sthefany Abasali, quien brillará por su ausencia el próximo jueves 4 de diciembre, día de la elección… A menos que la tramoya, que, supuestamente, están montando, favorezca a cierta candidata que quieren imponer, según los rumrunes que huelgan en el ambiente missérico…

