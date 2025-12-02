Chepa Candela: El regreso de Stephany Abasali pasó "sin pena ni gloria"

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Buenooosss días!! Yyy este martes, ¡ni se casen, ni se embarquen!... Peeerooo… ¡Vengan acá! … Tampoco sus visores aparten (¡hasta en verso me salió!). De esta, la columna más leída y vibrante de este colorido “niu peiper”…

Miss Venezuela

Yyy como para chismear para eso me tienen aquí, (¿Pa qué más, pues?) les bato que el MISS VENEZUELA 2025 ¡está en su punto!…y entró en su cuenta regresiva, pues apenas quedan 48 horas para que esta temporada de la belleza termine de una vez…y al igual, que todos los años, la palabra “tramoya” sigue sonando fuerte, pues según me enteré (¡Y trúuuaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir) la mesa, ique, ya está servida para que gane cierta candidata, mientras que las relaciones continúan “como cuerda de violín” (Entiéndase: tensas) entre Nina Sicilia y Harry Levy, ya que por lo que se comenta en los pasillos de la quinta, entre ellos estalló una verdadera “guerra de poderes”, ya que cada uno “jala pa su lao” pues ambos dos tienen sus respectivos intereses…¡y los quieren hacer valer!...Como quiera que sea, la nueva edición del “templete” de belleza más importante de este país, llega este jueves a su noche final…aunque como viene pasando desde un tiempo a esta parte, en Venevisión no han hecho mucha bulla…cosa que tampoco me extraño, pues para ellos, ahora, los medios parecieran no interesarle y solo se han limitado a invitar a un “puñito” de fablistanes como para salir del paso…

Stephany Abasali

Es que ni siquiera le dieron importancia al retorno de STEPHANY ABASALI, quien llegó a Caracas el pasado fin de semana para entregarle la corona a su sucesora…y cuando se esperaba que le armarían tremenda rueda de prensa para conocer sus impresiones sobre el escándalo del Miss Universo que la salpicó a ella y la dejó sin corona, siendo una de las grandes favoritas…¡Síii señores!...El arribo de la susodicha a esta lares lo hizo por la puerta de atrás, pues a no ser de que utilizó su redes sociales, nadie se hubiera enterado de que volvió al país…O sea que para Venevisión tampoco fue importante el regreso de la actual Miss Venezuela al país…y de quien habría sido interesante saber su opinión sobre el brete que aún sigue armado en el Miss Universo, la tramoya de la mexicana Fátima Bosch y todo esa podredumbre que ha enlodado a lo que antes era un certamen serio…y cuya imagen hoy está embarrada…El caso es que a Stephany Abasali volvieron a tirarle un cerco con los medios…Yo supongo, que a Venevisión no le conviene “machacar” sobre el conflicto del Miss Universo, porque capaz y le quitan la franquicia…

Zona I

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que ZONA I armó el zafarrancho decembrino del año, luego de la grabación del mensaje de navidad del canal, ya que resulta y pasa que al cuarteto de chismosos los mandaron para Barquisimeto a grabar su participación…y por lo que me contaron, aquello fue un caos total, porque a los talentos, no les dieron la condiciones óptimas para hacer su labor, les buscaron un hotel de mala muerte, por eso uno de los animadores hizo contacto a última hora con otro hospedaje más decentico…De paso no les cuadraron comida buena, y Paula Bevilacqua tuvo que llamar a sus amigos sifrinos de Lara y les resolvieron una cena en un restaurante de caché , para rematar a Diego Kapeky y Ronald Sanoja no tuvieron que resolver con un muchacho que alquila trajes y les prestaron dos trapos usados, la Alessandra Sánchez, ique, le exigió a las productoras que nadie se le acercara y menos para tomarse fotos…pero eso no es todo, las condiciones técnicas eras patéticas, la música para bailar la ponían de un teléfono y los talentos no la escuchaban…¿Cómo le iría a Andreina Alvarez a quien mandaron para el Zulia?...

