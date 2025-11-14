Chepa Candela: Reservan a Clara Vegas, candidata de Miranda, para la corona del Miss Venezuela Universo

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Hooolaaa a todos mis fieles consecuentes!!... deseando que tengan un feliz “finde” y lo disfruten ¡al máximo!

Clara Vegas

Y sin más preámbulos entro en materia para contarles que “como lo sospeché desde un principio” a la MISS MIRANDA, CLARA VEGAS, la aguantaron para que se coronara en el Miss Venezuela Universo que se efectuará el próximo 4 de diciembre, (Día de Santa Bárbara…¡que viva changó!) y por eso quedó fuera de la tripleta de ganadoras que el miércoles pasado fueron electas como representantes criollas para el Miss International, Miss Supranational y Miss World Venezuela, respectivamente, coronas que fueron a parar, a las cabezotas de Valeria Di Martino, Silvia Maestre (Dos grandes “batacazos”) y Mística Núñez …¡Síii, señores!...El hecho de que la hija de Andreína Goetz (Miss Venezuela 1990) haya quedado “como la guayabera” en el cuadro final, se veía venir y todos esperaban, pues la susodicha es la gran favorita para colocarse la banda que le permitirá ir al Miss Universo 2026…idem, que sucedió con Stephany Abasali el año pasado…De manera que la Clara Vega fue la única que salió ganando el jueves al perder la banda de Miss Venezuela World, pues la de ella la tiene bien asegurada para diciembre…

Vladimir Pérez

Por cierto que WLADIMIR PEREZ, productor del Miss Venezuela Mundo, demostró que en materia missérica no es mucho lo que sabe, pues se dio ¡tremendo pelón! al decirle a la periodista que lo entrevistó después de darse a conocer los resultados, que se sentía orgulloso porque era la primera vez que un concurso de belleza entregaba tantas coronas para certámenes internacionales…¿Ustedes han visto semejante ignorancia?...El susodicho no sabe que históricamente el Miss Venezuela es el certamen que más bandas entrega, y que además años atrás se coronaba en una sola noche a Miss Universo, Mundo, Internacional, Tierra y hasta la “Reina del arroz con pollo”.…¿Imagínese ustedes!....al Wladimir Pérez, habrá que recomendarle que se ponga a ver videos para que se documente sobre la historia completa del Miss Venezuela, no vaya a ser cosa que el próximo 4 de diciembre vuelva a meter sus patotas hasta lo hondo…

Miss Venezuela

Yyy como el tema de las misses es la orden del “day”, les cuento que las candidatas del MISS VENEZUELA 2025, ique, fueron llamadas a capítulo ante la queja de los directivos de las franquicias Miss Mundo, Internacional, Supra y Universo, pues se cansaron de ver los videitos que les graba el Brayan Urea, donde les pregunta: “¿A qué concurso te gustaría ir?”... Y por supuesto que las muchachas responden lo que todas desean: Ir al Miss Universo, además, de hablar pestes de los demás certámenes, lo cual molestó a los franquiciantes que, supuestamente, llamaron a la quinta para pedir que no sigan haciendo ese tipo de comentarios tan desafortunados… Por eso ahora las misses andan calladitas y echándole flores a todos los templetes de belleza… Niñas, tengan sentido común…

