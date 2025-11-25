Chepa Candela: ¿Y qué avispa les picó a Servando y Florentino?

Suscríbete a nuestros canales

¡Buuueeenoos días por la “matina”…! Y una vez más, ¡heme aquí!, en laboriosa faena de ponerlos “cara a cara” con el acontecer farandulero nacional e internacional, donde el que menos puja, ¡puja a la ballena Willy!...

Costa de Marfil

Yyy arrancando con el cotilleo paso a contarles que el escándalo fraude o tramoya (O como quieran llamarlo) de la reciente edición de Miss Universo sigue como el apellido de esta chepa, es decir ¡candela, candela!...y a los “trapos sucios que están saliendo al sol tras la descarada trampa de la elección que hicieron con la mexicana Fátima Bosch, ahora se une la renuncia irrevocable de MISS COSTA DE MARFIL al penoso cuarto lugar que le fue otorgado en el cuadro de finalistas, siendo la gran favorita a la corona que le arrebataron para entregársela a la representante azteca…¿Quuuéee dejó el pelero?...¡Así como lo están leyendo!...La imponente negra, cuyo nombre es Olivia Manuela Yace, a la que todos daban como ganadora, vía comunicado, dio a conocer su drástica decisión de abandonar el puesto que le asignaron en el cuadro de honor, argumentando (¡Con toda razón!) que se va de la organización Miss Universo por la defensa de sus valores, dejando claro que antes que todo está su dignidad de mujer, duramente golpeada por una tramoya que le ha puesto al templete de belleza una raya fosforescente que le costará quitarse de encima…”Agradezco el apoyo recibido y continuaré con mi trayectoria con la misma determinación de elevar e inspirar. La decisión, tomada con profundo respeto y gratitud, se basa en el deseo de alcanzar plenamente mi potencial y seguir un camino hacia la excelencia anclado en mis valores”… ¡Más claro no canta un gallo!

Miss Venezuela

Yyy siguiendo en la onda missérica, les bato que por los lados del MISS VENEZUELA están afinando todo para la noche de la elección que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de diciembre (Día de Santa Bárbara… ¡Que viva Changó!). …y según me contaron, la orden de incluir a varias exmisses icónicas en el jurado vino “dese allá arriba”, pues no quieren tener unos jueces que sean de poca confianza para que no pase lo mismo que en la elección de Diana Silva y Andrea Rubio… y más con el reciente escandalazo del Miss Universo en Tailandia, y por eso llamaron a Osmariel Villalobos, STHEFANY GUTIERREZ, Luiseth Materán, Mariana Jiménez y Thalía Olvino, quien, por cierto, se puso medio remolona cuando fue requerida… pero igual aceptó la invitación que igualmente será extendida otras exreinas, ya que la intención es tener un jurado de lujo… aunque más que eso, quieren que sea transparente para evitar otra tramoya más…

Servando y Florentino

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que SERVANDO Y FLORENTINO andan felices como lombrices con el éxito de su tour, "Se buscan vivos o inmortales", ya que después del taquillazo que dieron aquí, en Caracas, han logrado vender todas las entradas para sus próximos shows en diciembre en varias ciudades del interior del país… ¡Síii, señores!… Los hermanos Primera quieren darle gracias al público cantando sin medir tiempo, pues jamás de los jamases imaginaron que los fans iban a responder de la manera como lo han hecho, y por eso andan cariñosos con los medios y con todos sus seguidores… ¿Y qué avispa les picó?… Se preguntan muchos colegas… pero como quiera que sea, Servando y Florentino están “very japi”… por estar repitiendo —y hasta superando— el exitazo de sus mejores tiempos… ¡¡Chaaaooo!!

