Chepa Candela:Y lo que es Ileana Márquez dizque anda “amotinada”

¡¡Gorrr morning!!... Yyy en plena mitad de semana, les doy una vez más la bienvenida a los miles y miles de lectores y seguidores (¡Y a los que no son también!). ¡Pelen esa pepa! De ojos ya la posen en esta, la columna más leída del periodismo farandulero…

Ileana Márquez Pedroza

Yyy arrancando con el “parling”, entro en materia missérica (Donde nunca falta tela para cortar) para contarles que ILEANA MÁRQUEZ , ique, anda “más caliente que plancha de chino” pues un grupo de missólogos se han dado a la tarea de publicar videos con las últimas misses criollas que han llegado al top 5 del Miss Universo y ella fue ignorada totalmente y ensalzaron a más no poder a Irene Esser, Sthefany Gutiérrez, Amanda Dudamel y Sthefany Abasali, “saltando” descaradamente la figuración que ella obtuvo en el Miss Universo 2024, donde llegó al puesto de cuarta finalista en el cuadro de honor que fue encabezado por la nicaraguense Sheynnis Palacios, quien fue coronada el 16 de noviembre de 2024, allá, en México…¡Así como lo están leyendo!...A los ique “sabihondos” de los “templetes” de belleza, se les “olvidó” el excelente papel que ella desempeñó en el certamen del año pasado, lo cual, como era de esperarse, provocó la ira de Ileana Márquez, a quien nadie le puede quitarle bailao en el Miss Universo del año pasado…aunque dicen por ahí que lo quisieron estos señores fue pasarle factura por no haber apoyado a Stefany Abasali, cuyo nombre no mencionó entre las favoritas…¡O sea, toma tu tomate!...

Gabriela Spanic

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que GABY SPANIC, volvió a dar señales de vida, esta vez para anunciar ¡a todo gañote! que se había hecho “latonería y pintura”…y a decir de las fotos que acaba de publicar en sus redes sociales, el carnicero, digo el cirujano plástico ¡se dio tremendo banquete! echándole cuchillo, pues le estiraron la carátula, le eliminaron las bolsas debajo los ojos…y hasta los pómulos y los cachetes se los desinflaron un poco…O sea, que la cosa fue casi ¡de pies a cabeza!…y la susodicha quedó tan, pero tan satisfecha que invadió sus cuentas en las redes sociales con aquel “fotero” para que media humanidad viera los resultados del largo procedimiento estético que le practicaron en una lujosa clínica de Río de Janeiro, donde lleva más de un año instalada…¿Será que se enamoró por aquellos lares y por eso “parapeteó” para lucir como nueva?...Nooo…¡nada de eso!, según mis fuentes brasileñas, la Gaby Spanic está preparando su regreso a los “culebrones” de los cuales se ha mantenido alejada, tras el veto que le impusieron los canales mexicanos…Lo que no dijo es dónde será su reaparición en la “pícola pantalla”…y cuál será la novela en la que va a trabajar…como quiera que sea, ahí está ¡bien operada!….

Venevisión

Yyy “parlando” de “culebrones”, les bato que los estudios de VENEVISION volverán a abrir su puertas para grabar algunas producciones dramáticas que tienen en proyecto, solo que serán tipo mini series, de tramas cortas y sin mucho elenco, porque tampoco es que hay presupuesto para gastarlo a manos llenas, pues la inversión deberá ajustarse a la actual situación económica de dicha televisora donde, -no es secreto para nadie- la “la masa no está pa bollos”…¡Síii, señores!…Según la onda captada por mis camataguas, la orden de recuperar todos los espacios donde se hacían las viejas novelas, vino después que los “Tigres mayores” se percataran de la excelente convocatoria que tuvo el casting de “Camino a somos tú y yo”…y por eso se les prendió el bombillo para planificar una programación dramática…pero eso sí, bien hecha, nada de realizar producciones chimbas, como lo fue cacareada “Dramáticas” (¿Se acuerdan de ese bodrio?) que, a pesar de tener tremendo elenco, fue un fiasco total…Lo bueno de todo esto es que le darán chamba a un montón de actores y actrices que están desempleados y dedicados a otros menesteres para sobrevivir…¡Plaaaff, plaaafff! (Léase: sonoros aplausos) por la iniciativa… ojalá no se quede en promesas… Chao…

