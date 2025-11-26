El "Psiqui Tour 2025" llega al Teresa Carreño: la cita será el 28 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo musical "El Pisqui Tour 2025", que refuerza los lazos culturales entre Venezuela y Cuba, llega a la capital este viernes 28 de noviembre.

El show reúne en el escenario al cantante venezolano Omar Acedo y al dúo cubano Buena Fe, integrado por Israel Rojas y Yoel Martínez, cita una nota de prensa.

La cita es este viernes 28 de noviembre en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

"Psiqui Tour 2025” es un espectáculo de dos horas. El formato del show permite alternar temas en conjunto, duetos, solos instrumentales (como el lucimiento del cuatro de Jorge Polanco) y secciones donde cada agrupación brilla con identidad propia.

Además, en cada ciudad el montaje añade elementos locales que refuerzan la conexión con el público.

Tras su presentación en Caracas, la gira continuará su recorrido por otras localidades venezolanas, incluyendo:

Barquisimeto

Maracay

Maturín

Puerto Ordaz

Barcelona

La Guaira

