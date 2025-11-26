Desde Gloria Estefan hasta Kpop: conoce el cartel musical de Viña del Mar 2026

Suscríbete a nuestros canales

La organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar ha realizado un movimiento sin precedentes en su larga historia: revelar de una sola vez y con meses de anticipación la totalidad de su cartel musical para la versión 65 del certamen, que se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero de 2026.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, calificó el hecho como "un hecho histórico" que "jamás había ocurrido" en la trayectoria del festival. Destacó que esta edición no solo cuenta con artistas de gran renombre, sino que también incluye hitos como la primera presentación de una banda de K-Pop en la Quinta Vergara y el regreso de la viñamarina Mon Laferte.

El cartel completo: de leyendas a nuevas promesas

La parrilla confirmada para el Festival de Viña del Mar 2026 es una mezcla de leyendas consagradas, grandes nombres del pop internacional y artistas emergentes que representan los sonidos actuales. El listado completo de presentaciones musicales incluye :

Leyendas Internacionales: Gloria Estefan, Pet Shop Boys y Juanes.

Pop Latino y Balada: Jesse & Joy, Mon Laferte y Matteo Bocelli.

Música Urbana y Reggaeton: Paulo Londra, Yandel (en formato sinfónico), Pablo Chill-E y Milo J.

Diversidad de Ritmos: Bomba Estéreo (electro-tropical) y Ke Personajes (cumbia argentina).

K-Pop: NMIXX, representando por primera vez este género en el festival.

En la sección de humor, se confirmó la participación del comediante Stefan Kramer, quien se enfrentará una vez más al "Monstruo" de la Quinta Vergara. La conducción del evento estará a cargo de la dupla habitual de animadores, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube