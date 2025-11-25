Continúa la polémica: Fátima Bosch denuncia amenazas de muerte tras su coronación en el Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

La mexicana Fátima Bosch, coronada Miss Universo 2025 el pasado 20 de noviembre, ha utilizado su cuenta de Instagram para denunciar y mostrar evidencias de los severos mensajes de odio que está recibiendo.

Entre los comentarios que compartió, se leen deseos como: "Espero que mueras mañana. Tú y tu familia. ¡Fraude! Que vergüenza" y "Deseo que tú tengas un mal karma en tu vida entera, Fátima. Vergüenza y tu vergüenza, tu familia". La reina de belleza señaló que en los últimos días ha sido blanco de "insultos, ataques e inclusos deseos de muerte".

Una tormenta de polémicas

Las amenazas no surgen en el vacío, sino que son la consecuencia de una serie de acusaciones públicas que han cuestionado la transparencia de su coronación.

En primer lugar, las acusaciones de fraude surgieron cuando el exjurado Omar Harfouch denunció públicamente que el concurso "estaba amañado" y que el jurado se había formado de manera "improvisada". Harfouch incluso llegó a calificar a Bosch como "falsa Miss Universo".

En segundo lugar, se han presentado señalamientos por conflictos de interés. Específicamente, se mencionan presuntos vínculos empresariales entre Raúl Rocha, presidente de Miss Universe, y el padre de Fátima, Bernardo Bosch, quien es directivo de Pemex.

Finalmente, la polémica escaló con las renuncias de figuras clave dentro de la organización. La Miss Universe África & Oceanía 2025, Olivia Yacé, renunció a su título, y la jueza Natalie Glebova (Miss Universo 2005) expresó sus dudas y pidió públicamente el regreso de un auditor externo. Estos hechos han resultado en una pérdida significativa de credibilidad para la organización del certamen Miss Universe.

Una denuncia pública en un día simbólico

Fátima Bosch eligió el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) para realizar la denuncia. En su mensaje, destacó que la violencia contra las mujeres no siempre es física, sino que también se manifiesta a través del "odio digital" y las campañas para destruir la dignidad.

Aseguró que estos ataques no la derrumbarán y se comprometió a usar su plataforma como Miss Universo para visibilizar este tipo de violencia, enviando un mensaje de apoyo a todas las mujeres que la han padecido: "No están solas".

La polémica se ramifica: amenazas a un periodista

El ambiente enrarecido en torno al caso ha traspasado la figura de Fátima Bosch. El periodista Carlos Loret de Mola, quien investigó los presuntos vínculos entre Pemex y la organización Miss Universe, denunció haber recibido amenazas desde Tabasco, estado de origen de la reina de belleza.

Durante una celebración en Teapa por el triunfo de Bosch, un músico local lanzó comentarios contra Loret de Mola, y el video se viralizó con un mensaje que decía: "Loret, te espera un regalito aquí en Teapa". El periodista presentó en su programa documentos que vinculan a un familiar del músico con el cártel de "La Barredora", lo que eleva el nivel de riesgo de la intimidación.

Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha deslindado de las acusaciones de una supuesta intervención del gobierno para comprar la corona, calificándolas de "ridículas" y "falsas".

