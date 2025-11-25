Un nuevo país amenaza con retirarse del Miss Universe: la organización se desmorona ante rumores por falta de transparencia

Suscríbete a nuestros canales

La Organización Miss Francia ha lanzado un ultimátum: podrían ausentarse del certamen de Miss Universo 2026 si no reciben respuestas claras sobre lo que consideran una “opacidad alarmante”. Frédéric Gilbert, presidente del comité galo, declaró que están en “absoluta vigilancia” y que exigen explicaciones sobre procesos internos que, según él, no han sido transparentes.

Gilbert, visiblemente molesto, apuntó que la participación de su país no es solo una cuestión económica:

“Cuando firmamos, no lo hicimos solo por pagar una licencia, lo hicimos porque creíamos en la imagen y en el prestigio de la marca Miss Universo. Si esto se convierte en un espectáculo sin reglas claras, podemos plantearnos seriamente no continuar.”

El explosivo foco en “Beyond The Crown”

Parte del malestar de Francia se centra en un programa llamado Beyond The Crown que, según Gilbert, ha intervenido de forma opaca en la selección de semifinalistas. La organización gala afirma que no comprendió bien cómo funcionaba este mecanismo y exige que se revele quién decide, cómo y por qué.



Para muchos, ese programa es la pieza clave del desencanto: lo que parecía una iniciativa social ahora suena a filtro oculto para elegir finalistas. Miss Francia no está sola en sus sospechas; Gilbert asegura que otros países ya se están preguntando si están invirtiendo su dinero en un certamen donde las reglas no están claras.

Escándalo que prende en Miss Universo 2025

El telón de fondo es turbulento. Durante Miss Universo 2025, tres jurados renunciaron acusando falta de transparencia: uno de ellos denunció una votación secreta para definir las 30 finalistas, lo que ha avivado las críticas sobre la legitimidad del certamen.

Este tipo de controversias ha reforzado la presión sobre la Organización Miss Universo. Si Frédéric Gilbert y su equipo no obtienen las respuestas que exigen pronto, podrían dar un golpe simbólico fuerte: no renovar su participación y alejarse del concurso más glamuroso del mundo de la belleza.

Repercusiones inesperadas para Miss Universo

La posible retirada de Francia no es cualquier cosa. Representa un riesgo reputacional serio para la organización internacional: perder a una delegación tan emblemática sería como quitar una pieza clave del rompecabezas glamuroso del certamen.

¿Qué pide Francia para salvar la relación?

Miss Francia no solo protesta: exige un informe detallado sobre cómo funciona Beyond The Crown, quién toma las decisiones y cuáles son los criterios para seleccionar semifinalistas. No se conforman con palabras: quieren pruebas, documentos, garantías.

Además, Gilbert ha dejado claro que su renovación depende de un compromiso real: transparencia, reglas claras y una gestión que respete la inversión, no solo económica, sino también la reputación y el legado de la marca francesa.

