El Puma José Luis Rodríguez pasa mal rato con una aerolinea: incidente con un tripulante de cabina termina de forma inesperada

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser un vuelo rutinario desde Quito hacia Miami se convirtió en un bochornoso momento para José Luis Rodríguez, El Puma. Testigos presentes en la aeronave relataron que el intérprete tuvo un incïdënte con un tripulante de cabina debido a un conflicto por la forma en que guardó su equipaje. A pesar de ofrecer disculpas varias veces, la situación escaló y el capitán tomó la decisión de retirarlo del avión antes de que despegara.

El momento sorprendió a los pasajeros, quienes observaron cómo el artista recogía sus pertenencias y se marchaba del avión .

El malentendido que escaló

Según los relatos de pasajeros, el conflicto comenzó cuando un tripulante le indicó al cantante que su equipaje no estaba colocado correctamente, de acuerdo con los protocolos de la aerolínea. El Puma respondió con calma y ofreció disculpas en repetidas ocasiones, intentando solucionar el malentendido sin confrontación. Sin embargo, la reacción del tripulante fue percibida como excesiva por varios testigos y aumentó la tensión dentro de la cabina.

Posteriormente, el miembro de la tripulación decidió acudir a la cabina para informar al capitán sobre lo ocurrido. A pesar de las reiteradas disculpas de Rodríguez, el capitán respaldó al tripulante y determinó que el artista debía descender del avión.

Reacciones y polémica en redes

El incidente desató un revuelo inmediato en redes sociales, donde internautas criticaron el trato hacia El Puma y cuestionaron la decisión de la tripulación. Muchos señalaron que el cantante intentó calmar la situación.

Otros seguidores destacaron la profesionalidad del artista y criticaron la falta de diplomacia por parte del tripulante y del capitán, asegurando que el conflicto pudo haberse resuelto de manera más discreta y sin afectar la experiencia de los pasajeros.

Un regreso interrumpido

Tras el incidente, El Puma permaneció en Quito mientras su equipo reorganizaba su vuelo hacia Miami, ciudad donde reside. Fuentes cercanas aseguran que el artista se mostró tranquilo y cooperativo, evitando generar mayores conflictos y concentrándose en retomar su viaje lo antes posible.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube