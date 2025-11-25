¿El gobierno de México compró la corona del Miss Universo? esto dice Claudia Sheinbaum sobre la polémica

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó directamente las especulaciones que circulaban en redes sociales y algunos medios, las cuales sugerían que su administración había intervenido para que la mexicana Fátima Bosch ganara el Miss Universo 2025.

Ante el cuestionamiento directo durante su conferencia matutina del 24 de noviembre, la mandataria soltó una risa y respondió con contundencia: "Es hasta ridículo. Evidentemente no, es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas". Sheinbaum hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por este tipo de desinformación y reiteró sus felicitaciones a la nueva reina de belleza.

Más allá de la corona

Lejos de centrarse solo en la polémica, la presidenta aprovechó para elogiar la actitud que Fátima Bosch demostró durante el concurso, especialmente cuando enfrentó un incidente de maltrato por parte de un directivo del certamen.

"A mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia", afirmó Sheinbaum, subrayando que este acto de defensa personal es "un ejemplo para todas y todos los mexicanos y para las mujeres". La mandataria enfatizó que la época de "calladita te ves más bonita" ha quedado atrás, y que las mujeres "nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos". Destacó que, a pesar de haber sido minimizada, Bosch "acaba ganando el concurso".

El contexto de una polémica internacional

La coronación de Fátima Bosch no estuvo exenta de controversia. El triunfo se vio empañado por las acusaciones de Omar Harfouch, un músico franco-libanés que formaba parte del jurado y quien renunció antes de la final alegando irregularidades.

Harfouch denunció que la selección de finalistas estuvo a cargo de un "jurado improvisado" y llegó a calificar a Bosch como "falsa Miss Universo", señalando presuntos vínculos comerciales entre Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo, y Bernardo Bosch Hernández, padre de la ganadora y directivo de Pemex. La Organización Miss Universo emitió un comunicado refutando estas afirmaciones y declarando que "ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas ni seleccionar a las finalistas".

Repercusiones

Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum buscan poner un punto final a la especulación sobre una intervención gubernamental, un argumento que había ganado terreno en el debate público. Con su contundente desmentido, el gobierno federal busca zanjar la polémica y reafirmar que el resultado del certamen se dio sin su injerencia, celebrando el triunfo como un logro personal de Fátima Bosch.

