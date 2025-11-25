Sharon Fonseca se desvincula del escándalo por la corona de Fátima Bosch: Mi conciencia está tranquila

Suscríbete a nuestros canales

Sharon Fonseca, modelo, actriz y emprendedora venezolana que formó parte del panel de jueces de la final del Miss Universo 2025, ha emitido un comunicado para distanciarse públicamente de la polémica que cuestiona la legitimidad de la victoria de Fátima Bosch.

A través de sus redes sociales, Fonseca se desvinculo del escándalo y aseguró que su participación en el proceso de selección fue siempre transparente. "Mi conciencia está tranquila. Mi voto y mis decisiones como jurado se basaron únicamente en los criterios establecidos y en el desempeño que observé de cada candidata durante toda la competencia", expresó en su mensaje.

La también embajadora de marcas internacionales añadió que respeta el resultado final y celebró la coronación de Bosch, instando al público a hacer lo mismo y a enfocarse en el mensaje de empoderamiento que representa el certamen.

Una Corona bajo la Lupa

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, celebrada el pasado 21 de noviembre, no estuvo exenta de polémica. Pese a la emoción que generó su triunfo –que le da a México su cuarta corona–, algunos sectores comenzaron a especular en redes sociales sobre un posible fraude.

Las versiones más difundidas sugerían que el presentador de la gala, Steve Byrne, había leído mal la tarjeta con el nombre de la ganadora o que esta se había "inventado". La situación se vio alimentada por el hecho de que, durante la transmisión, el propio Byrne admitió que personalmente creía que la representante de Costa de Marfil ganaría la competencia.

El desmentido oficial

Frente a la ola de señalamientos, Steve Byrne rompió su silencio a través de un video en Instagram, donde negó de forma tajante cualquier irregularidad en la proclamación de la ganadora.

"No, no leí la lista al revés. No la leí hacia atrás", aclaró el presentador, añadiendo que, "definitivamente, no inventé a mis propias ganadoras. Ni siquiera sabría cómo juzgar el criterio".

Byrne argumentó que, de haber cometido un error de esa magnitud, los directivos del concurso lo habrían corregido de inmediato a través de su micrófono o auricular, o incluso habrían irrumpido en el escenario. Finalmente, aunque reconoció su sorpresa por el resultado, felicitó a la mexicana por su victoria.

Una ganadora acostumbrada a la polémica

El camino de Fátima Bosch hacia la corona universal estuvo marcado por más de un episodio controvertido. Apenas unas semanas antes de la final, la mexicana fue protagonista de un incidente con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, quien la reprendió e insultó públicamente durante una ceremonia, lo que generó una ola de apoyo hacia Bosch y críticas hacia la organización.

Además, su victoria en el Miss México 2025 que la llevó al certamen internacional también fue objeto de debate, luego de que varias de sus compañeras mostraran su apoyo a otra candidata en lugar de a ella tras conocerse el resultado.

Con el comunicado de la jueza Sharon Fonseca, ya son dos las voces oficiales vinculadas al evento que salen al paso para defender la legitimidad del resultado, tratando de apagar un fuego que parece perseguir a la nueva reina de belleza incluso después de haber obtenido la corona.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube