Miss Universe pierde credibilidad y respeto: este país renuncia a la organización y expone sus razones

En un giro inesperado que sacude el certamen Miss Universo 2025, la representante de Costa de Marfil ha decidido renunciar a su título de Miss Universo África y Oceanía y a cualquier futura afiliación con la organización. La candidata explicó que su decisión se basa en la necesidad de permanecer fiel a sus valores fundamentales, incluyendo respeto, dignidad, igualdad de oportunidades y excelencia.

Su comunicado, difundido públicamente, destaca que la renuncia no significa un retroceso, sino un acto de integridad y coherencia con su misión personal de ser un modelo a seguir y un referente para las nuevas generaciones, especialmente para jóvenes afrodescendientes en todo el mundo.

Valores y principios como guía

La representante aseguró que, aunque su trayectoria en el certamen le permitió demostrar resiliencia y compromiso, continuar en este rol ya no le permitiría actuar plenamente de acuerdo con sus principios rectores. La joven dejó claro que su decisión busca mantener su integridad y autenticidad por encima de cualquier visibilidad o reconocimiento que otorga el concurso.

“Para alcanzar mi máximo potencial, debo permanecer firme en mis valores, que son los pilares que me guían hacia la excelencia”, señaló.

Mensaje a la comunidad global

En su comunicado, la Miss Universo África y Oceanía hizo un llamado a las comunidades negras, africanas, caribeñas, estadounidenses y afrodescendientes a reclamar espacios donde no se les espera, y a no permitir que otros definan su potencial ni limiten sus oportunidades. La candidata enfatizó la importancia de la presencia y la voz de cada persona como herramienta de cambio y empoderamiento.

Además, expresó su respeto hacia la nueva Miss Universo y envío afecto a Miss Universe Jamaica, quien recientemente sufrió un accidente en el escenario.

Agradecimientos y futuro

La representante de Costa de Marfil agradeció profundamente el apoyo recibido durante su reinado y resaltó que su experiencia en el certamen fue formativa y enriquecedora. La joven afirmó que continuará trabajando fuera del concurso, centrada en inspirar, empoderar y motivar a las nuevas generaciones para superar barreras y aspirar a la excelencia.

“Ahora continuaré mi viaje de manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar”, concluyó.

