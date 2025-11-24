Revive el conflicto: Trump intentó despedir a Jimmy Kimmel otra vez

Suscríbete a nuestros canales

El presentador de Jimmy Kimmel Live! no dejó pasar por alto el último ataque del expresidente Donald Trump y le dedicó su monólogo de apertura del jueves 20 de noviembre de 2025. La respuesta de Kimmel fue una mezcla de ironía, agradecimiento y un desafío directo.

"Publicó esto a las 12:49 a.m.... once minutos después de que el programa terminara en la costa este. Eso es lindo... él nos ve en vivo", dijo Kimmel con sorna, agradeciéndole al presidente por sintonizar el programa en televisión y no en YouTube. El punto culminante llegó cuando Kimmel hizo una propuesta: "Señor Presidente, admiro su tenacidad. ¿Qué tal esto? Yo me iré cuando usted se vaya, ¿de acuerdo? Seremos un equipo. Cabalgaremos hacia el atardecer juntos, como Butch Cassidy y el Chico del Bronceado".

El ataque de Truth Social

La chispa que encendió esta nueva réplica fue una publicación que Trump realizó en su plataforma Truth Social pasada la medianoche del jueves. En ella se preguntaba: "¿Por qué ABC Noticias Falsas mantiene en el aire a Jimmy Kimmel, un hombre SIN TALENTO y con MUY POBRES ÍNDICES DE AUDIENCIA?", y concluía instando a la cadena: "¡Saquen al vagabundo del aire!".

Kimmel, lejos de amedrentarse, se burló de la obsesión de Trump con sus índices de audiencia. "Él sigue diciendo que tenemos malos ratings. Y deberían hacerle caso, porque si hay alguien que sabe de malos ratings, es ese tipo", declaró, para luego mostrar una seguidilla de recortes noticiosos que reportan las bajas calificaciones de aprobación de Trump.

"Quiet, Piggy"

Kimmel cerró su monólogo devolviéndole a Trump un insulto que se había vuelto viral días atrás. "Y hasta entonces, si me permite tomar prestada una frase suya: '¡Cállate, cerdita!'".

Esta frase, "Quiet, piggy", fue la que el propio Trump le espetó a la reportera de Bloomberg, Catherine Lucey, cuando ella insistió en hacerle una pregunta sobre los archivos de Jeffrey Epstein durante un viaje en el Air Force One el viernes 14 de noviembre. Kimmel, de hecho, había dedicado parte de su monólogo del miércoles a hablar sobre la decisión de Trump de firmar el proyecto de ley que ordena la liberación de los materiales de Epstein, lo que probablemente avivó la molestia del mismo.

Una rivalidad con antecedentes

Este es el último capítulo de una disputa constante entre el presentador y el presidente. Kimmel mencionó durante su monólogo que Trump intentó que lo despidieran en septiembre, aunque ese esfuerzo no tuvo éxito. En esa ocasión, la ABC llegó a suspender brevemente el programa de Kimmel después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, designado por Trump, advirtiera a las estaciones afiliadas sobre un chiste que el comediante hizo respecto al asesinato del activista conservador Charlie Kirk . Sin embargo, tras una contundente reacción pública, Kimmel fue reinstalado.

El contrato de Kimmel con la ABC vence a finales de esta temporada, y según los reportes, parece no haber tomado una decisión final sobre si continuará o no más allá de ese plazo.

