Pepe Aguilar sale a la defensa de su hija: Está loco que se acaben entre mujeres

Suscríbete a nuestros canales

Durante el concierto que Ángela Aguilar ofrecía en El Paso, Texas, como parte de su gira Libre Corazón, su padre, Pepe Aguilar, tomó la palabra en un video compartido en sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje. Aunque no mencionó a su hija explícitamente, el contexto de las críticas que ella ha enfrentado hizo que sus palabras se interpretaran como una defensa directa.

“Que Dios nos bendiga a todos. Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, expresó el cantante con un tono de preocupación .

"Datos duros"

Pepe Aguilar no se limitó a una opinión personal; basó su postura en lo que él presentó como datos concretos sobre el comportamiento en las redes sociales.

“Aquí sí les voy a decir la verdad. En datos duros en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres”, afirmó. Lamentó que “México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas”, calificando esta situación de “loco, loco”.

Una familia unida

En medio de la polémica, Ángela Aguilar también ha buscado proyectar una imagen de unión y fortaleza familiar. Recientemente, compartió en sus redes una fotografía donde aparece en un emotivo abrazo con su padre durante el mismo concierto en Texas, acompañada del mensaje: “Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte”.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube