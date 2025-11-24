Romeo Santos sorprende en el concierto de Bad Bunny: así fue el comienzo de su gira mundial

Suscríbete a nuestros canales

La noche del sábado 22 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo quedará marcada en la memoria de los miles de asistentes al concierto de Bad Bunny. Cerca del final del espectáculo, y cuando el público ya había coreado por casi tres horas, una figura inesperada apareció en el escenario: Romeo Santos.

La reacción fue un estallido de gritos y emoción que retumbó en todo el recinto, confirmando que la presencia del "Rey de la Bachata" en la tierra que le dio origen al género era el ingrediente perfecto para una noche histórica.

"BOKeTE", la fusión que conquistó al público

El motivo de la aparición de Romeo Santos fue una interpretación única de la canción “BOKeTE”, incluida en el aclamado álbum Debí tirar más fotos de Bad Bunny, que recientemente ganó el Latin Grammy al Álbum del Año.

Sin embargo, la versión que escucharon los presentes no fue la original. La pieza, caracterizada en el disco por su esencia etérea y sonidos de shoegaze, fue transformada en vivo en una potente y tradicional bachata. Esta reinvención no solo demostró la versatilidad del tema, sino que creó una conexión eléctrica con el público dominicano, celebrando la fusión de los ritmos urbanos con el género bandera del país.

Una química con historia

Este reencuentro sobre los escenarios no es la primera vez que las carreras de Bad Bunny y Romeo Santos se entrelazan. La colaboración más notable hasta la fecha fue “Volví” en 2021, un éxito donde el reguetonero se unió a Aventura, la legendaria banda que lanzó a Santos a la fama mundial.

La química que ya habían demostrado en ese tema volvió a quedar en evidencia en Santo Domingo, probando que la unión del flujo urbano de Bad Bunny con la sensualidad de la bachata de Santos es una fórmula ganadora.

El comienzo de una gira mundial

El concierto en República Dominicana no fue solo la plataforma para este duelo estelar, sino que marcó el inicio oficial de la gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour" . Después de dos exitosas presentaciones en Santo Domingo, la gira continuará su recorrido internacional con más de 50 fechas programadas.

Posteriormente, el tour se extenderá por Europa, Asia y Oceanía, con presentaciones programadas hasta julio de 2026. Bad Bunny también tiene en su agenda protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en febrero de 2026.

