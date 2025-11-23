El antes y después de Maite Perroni: el mensaje de la actriz sobre el autoestima y los kilos extras

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y cantante mexicana Maite Perroni, miembro del fenómeno RBD, ha usado su plataforma para levantar la voz contra la violencia digital y el acoso persistente que sufrió en redes sociales debido a su peso y figura, especialmente tras convertirse en madre y retomar la gira mundial con la agrupación.

A través de sus redes sociales, la actriz es en un ejemplo visible de la presión mediática y social que se ejerce sobre las mujeres, obligadas a cumplir con estándares de belleza irreales, particularmente después del embarazo.

Ante los comentarios negativos y juicios sobre su cuerpo, Maite Perroni decidió hablar con firmeza y la autoaceptación. Lejos de ceder a las exigencias de sus detractores, ha promovido un mensaje de bienestar personal por encima de las apariencias.

“La verdad me río porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real. Naturalmente no estoy pensando en esto”, aseveró.

Además, destacó que solo tenía tres opciones para reaccionar a los malos comentarios. “Una es victimizarme, ponerme a llorar y sentirme supermal por toda la violencia digital, la segunda es no decir nada y no hacer nada para no hacer ese tema más grande y tres abrir una conversación, una conversación que va más allá de mí”, dijo.

El caso de Maite Perroni no es aislado, pero resalta una problemática de género dentro del escrutinio público. Mientras sus compañeros de RBD también han experimentado cambios físicos con el paso del tiempo y la madurez, los comentarios más hirientes y focalizados en el peso se han dirigido desproporcionadamente hacia ella.

