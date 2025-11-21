Los años que Venezuela estuvo a un paso de la corona del Miss Universo: las nueve misses que han llegado al top 3

Suscríbete a nuestros canales

La historia de Venezuela en el Miss Universe no es solo un récord de coronas: es una novela de suspenso, traumas colectivos, casi-coronaciones, favoritismos discutidos y noches en las que un país entero dejó de respirar. Cada generación tiene una final que todavía le duele, una reina que “debió ganar” y un recuerdo que sigue encendiendo debates.

Hoy, cuando la mirada internacional vuelve a posar sobre la candidata venezolana de 2025, vale recordar por qué este país se convirtió en la obsesión del Miss Universe. Desde 1967 hasta 2024, Venezuela ha protagonizado momentos que marcaron al certamen, algunos gloriosos, otros polémicos… y todos inolvidables.

1967 — El debut que incomodó al mundo de la belleza

Cuando Mariela Pérez Branger llegó al Miss Universe 1967, nadie esperaba que Venezuela llegara a ser de las favoritas. Sin embargo, la reina terminó como primera finalista, despertando comentarios y la sensación internacional de que el “nuevo país fuerte” había nacido. En los corrillos del certamen se comentó que el jurado no estaba preparado para otorgarle la corona.

La elegancia de Mariela dejó en evidencia que Venezuela podía desafiar la hegemonía de países que reinaban desde los años cincuenta. A partir de ese momento, el resto del mundo comenzó a mirar a las venezolanas con una mezcla de admiración y preocupación.

1976 — Judith Castillo, la reina que obligó a subir el nivel

En 1976, Judith Castillo volvió a poner a Venezuela en lo más alto, nuevamente como primera finalista, en una edición marcada por tensiones internas del concurso. Rumores apuntaron a favoritismos y supuestas presiones sobre los jurados, pero aun así Castillo se consolidó como una de las participantes mejor evaluadas de la noche.

Su impacto fue tal que varios expertos afirman que, después de 1976, la organización Miss Universe empezó a replantearse qué significaba “una candidata completa”. Venezuela ya no era solo competencia: era amenaza directa.

1997 — Marena Bencomo y una final que dividió a los fanáticos

El Miss Universe 1997 sigue siendo una llaga abierta para muchos venezolanos. Marena Bencomo, con un desempeño intachable, quedó nuevamente como primera finalista, desatando teorías de que la corona estaba decidida antes de empezar la gala.

Al día siguiente, la prensa internacional destacaba su porte, su rostro clásico y una pasarela que aún hoy se estudia. Para muchos, Bencomo es la reina sin corona más emblemática que ha pisado el escenario del Miss Universe.

1998 — Veruska Ramírez, la favorita que no ganó por “política”

Un año después, Venezuela volvió a quedar a milímetros del triunfo. Veruska Ramírez se posicionó como primera finalista en una edición que los fanáticos todavía describen como la más polémica de los noventa. Se habló de intereses comerciales, de acuerdos entre franquicias y de un jurado dividido.

Aun así, Veruska salió convertida en ícono. Su belleza fue tan impactante que, incluso sin corona, logró consolidarse como una de las figuras más recordadas de la historia del certamen.

2000 — Claudia Moreno y un resultado que sorprendió hasta al jurado

En el año 2000, Claudia Moreno llegó al Miss Universe con perfil bajo… y terminó como primera finalista en un cierre donde varias reacciones del jurado dejaron ver que la decisión estuvo reñida. Videos de la época muestran caras de sorpresa, comentarios fuera de micrófono y gestos que los seguidores siguen analizando.

Moreno demostró que, incluso sin ser favorita inicial, el sello venezolano, disciplina, seguridad y precisión técnico, podía incendiar cualquier escenario.

2003 — Mariángel Ruiz, la reina que casi no viaja y casi gana

La historia de Mariángel Ruiz en 2003 es digna de una película. En medio de protestas, conflictos políticos y un país paralizado, la Miss Venezuela casi queda fuera del certamen. Cuando finalmente llegó a Panamá, muchos pensaron que competiría en desventaja.

Pero Ruiz dio el golpe: quedó primera finalista, y hasta hoy miles aseguran que el Miss Universe 2003 se decidió por presión externa. Mariángel se convirtió en símbolo de resistencia, elegancia y poder mediático.

2024 — La edición que inflamó las redes y hundió la confianza en el sistema

En Miss Universo 2024, Ileana del Carmen Márquez Pedroza representó a Venezuela y aunque no llegó al top 3, logró ubicarse entre las finalistas, llegando al Top 5.

Este resultado evidencia que el país no ha perdido su fuerza. Tras años de altibajos en concursos internacionales, la presencia de Márquez en los lugares decisivos demuestra que Venezuela sigue siendo un competidor relevante, capaz de mantener su tradición en la belleza global.

2025 — Stephany Abasali, el as bajo la manga y la esperanza de redención

Este año, Stephany Abasali representó a Venezuela en el Miss Universe 2025 y logró posicionarse nuevamente en el top consolidando su lugar como segunda finalista. Su desempeño demuestra que el legado venezolano sigue vigente y que la corona aún podría regresar al país.

Abasali no solo recupera la ilusión de los seguidores, sino que también confirma que la tradición de Venezuela en Miss Universe continúa intacta: talento, elegancia y presencia suficientes para destacar entre las mejores del mundo.

