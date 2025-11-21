Organización Miss Universo “regala” la corona a México por el conflicto

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, quedará marcada en la historia de Miss Universo. Fátima Bosch Fernández, representante de México, fue proclamada como la nueva soberana mundial.

Su victoria queda enmarcada en un conflicto con Nawat Itsaragrisil, vicepresidente de Miss Universo para Asia y Oceanía, el cual se hizo viral, además de muy comentado entre personas del espectáculo y seguidores del certamen.

De Teapa a la corona universal

Fátima Bosch, una mujer de 25 años originaria de Teapa, Tabasco, no es una reina convencional. Es una profesional graduada en Diseño de Moda por la Universidad Iberoamericana, con estudios adicionales en Milán y Vermont, que domina hobbies como la equitación, el tenis y la pintura. Su perfil multidimensional fue sin duda un activo clave frente al jurado.

Su camino al título nacional comenzó años atrás, cuando fue coronada Flor Tabasco en 2018. El 13 de septiembre de 2025, logró la corona de Miss Universe México, un triunfo que, según reportes, no estuvo exento de cierta polémica interna, ya que solo 4 de las 31 concursantes la abrazaron tras su victoria. Lejos de amedrentarse, Fátima usó su plataforma para hablar abiertamente de haber crecido con dislexia y TDAH, y del bullying que enfrentó, transformando estas experiencias en su motor de resiliencia y en mensajes de autoestima para sus cientos de miles de seguidores en redes sociales.

Una final entre polémica y superación

La ruta hacia la corona universal estuvo precedida por un incidente que conmocionó al mundo del espectáculo. El 4 de noviembre, durante un evento previo al certamen, Nawat Itsaragrisil, vicepresidente de Miss Universo para Asia y Oceanía, confrontó públicamente a Fátima Bosch, llegando a llamarla "tonta" y "cabeza hueca" por perderse una sesión de fotos de un patrocinador. La reacción de la mexicana fue contundente: abandonó el recinto con dignidad, actitud que encontró eco en varias concursantes e incluso en la Miss Universo saliente, Victoria Theilvig, generando una walk-out en solidaridad.

La organización de Miss Universo actuó con rapidez, emitiendo un comunicado de apoyo a Bosch, condenando el comportamiento de Itsaragrisil y anunciando una investigación interna y acciones disciplinarias, lo que incluyó la suspensión del directivo. Este episodio, lejos de debilitarla, proyectó una imagen de Fátima como una mujer segura, capaz de defender su integridad ante el poder establecido.

El camino de Venezuela en la final

La noche también fue histórica para Venezuela, país que vio a su representante, Stephany Abasali, avanzar de manera impecable hasta el codiciado Top 5. Aunque los detalles de su desempeño en las rondas preliminares y su respuesta a la pregunta final no se han difundido al cierre de esta edición, su sola presencia entre las finalistas reafirma el poderío de la escuela venezolana en los concursos de belleza internacionales.

Un reinado con propósito

Como Miss Universo 2025, Fátima Bosch no solo recibe una corona valorada en más de 5 millones de dólares y un lujoso departamento en Nueva York para su año de reinado. Su verdadero legado comienza ahora, con una plataforma global para impulsar las causas que siempre ha defendido: la inclusión, la salud mental y el empoderamiento de aquellos que, como ella, han enfrentado adversidades para encajar.

