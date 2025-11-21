Fallece la actriz filipina Gina Lima: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del espectáculo filipino se impacta con la noticia del fallecimiento de Gina Lima, una actriz y modelo de 23 años que estaba comenzando a labrarse un nombre en la industria. La tragedia se profundizó tan solo tres días después, cuando Ivan Cezar Ronquillo, de 24 años y expareja de la actriz, fue encontrado muerto en la misma residencia donde ella pereció. Las autoridades mantienen una investigación abierta para esclarecer los hechos, en un caso que ha conmocionado a las redes sociales y ha puesto el foco en la presión a la que se enfrentan los creadores de contenido.

Una carrera con proyección

Gina Lima, originaria de Bayugan, Agusan del Sur, había dado el salto a la capital para impulsar su carrera. Aunque fue ampliamente reconocida como modelo para la plataforma Vivamax, su único crédito actoral en IMDb corresponde a la película "My Fairy Tail Love Story", producida por Regal Entertainment y protagonizada por Elmo Magalona y Janella Salvador. Sin embargo, su verdadero poder de influencia residía en las redes sociales, donde había acumulado una comunidad de miles de seguidores.

Solo cinco días antes de su muerte, compartió una publicación que rezaba: "Querido yo, en 5 años te haré estar orgulloso, ¡te lo prometo!", un testimonio de sus sueños por cumplir.

Una investigación en marcha

Los hechos se desencadenaron la mañana del 16 de noviembre. Según reportes policiales, fue el propio Ivan Cezar Ronquillo quien alertó a los servicios de emergencia después de encontrar a Gina sin vida en su domicilio de Quezón City. La modelo fue declarada muerta en el Hospital General de Quezón City.

El Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Quezón City, el Teniente Coronel Edison Ouano, informó a los medios que, aunque no se encontraron signos de estrangulamiento o de una lucha violenta, sí se localizaron moretones en los muslos de la víctima. Un informe médico-legal preliminar también señaló la presencia de líquido en los pulmones y congestión en el corazón de la actriz. La causa de muerte inicial se registró como paro cardiorrespiratorio, pero la autopsia definitiva, que incluye análisis toxicológicos, está pendiente para determinar si hubo algún juego sucio.

Durante la inspección de la vivienda, las autoridades incautaron tabletas y una sustancia sospechosa de ser marihuana, cuyos análisis de laboratorio también están por completarse.

Una doble tragedia

El caso dio un vuelco inesperado el 19 de noviembre, cuando Ivan Cezar Ronquillo, de 24 años, fue hallado muerto en su casa. El Comandante de la Estación de Policía de La Loma, el Teniente Coronel Jose Luis Aguirre, confirmó a DZRH News que las autoridades investigan la muerte como un suicidio por ahorcamiento.

Antes de su fallecimiento, Ivan reactivó brevemente su cuenta de Facebook, donde publicó un mensaje dirigido a Gina: "Te amo mucho, Gina, no podía soportar estar sin ti a mi lado y no puedo vivir sin ti". En la misma publicación, mostró fotografías de arañazos en su rostro, atribuyéndoselos a un tercero, y agradeció a su padre por haber acudido en su ayuda cuando encontró a Gina inconsciente. La familia de Ronquillo ha mantenido un perfil bajo, pero su padre ha defendido que su hijo no fue responsable de la muerte de la actriz.

El último adiós

El último mensaje público de Gina Lima fue un video en Instagram bailando con un traje de baño rojo, publicado un día antes de su muerte, que ahora está lleno de comentarios de condolencias de sus consternados seguidores.

Mientras sus familias y amigos lidian con una pérdida doble e irreparable, las investigaciones continúan su curso. Las autoridades han sido claras: hasta que no estén los resultados forenses definitivos, no se pueden sacar conclusiones.

