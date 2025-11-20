Miss Universo 2025: casas de apuestas mantienen a Venezuela entre las favoritas

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva para Miss Universo 2025 tiene al mundo pendiente de cada movimiento de las 122 participantes que llegarán al Impact Arena en Pak Kret, Tailandia. Las casas de apuestas y portales especializados, como sashfactor.international, actualizan constantemente sus predicciones, que reflejan una competencia intensa donde cualquier detalle puede cambiar la tendencia.

Entre las favoritas, Venezuela se mantiene firme, demostrando que la tradición del país en certámenes de belleza sigue vigente. Su candidata combina elegancia, carisma y proyección internacional, atributos que la posicionan como una de las contendientes más sólidas para la corona.

National Costume Show: primeras impresiones

El desfile de trajes típicos ya dejó sus primeros pronósticos. Según las casas de apuestas, las candidatas más destacadas fueron Puerto Rico, Tailandia y Venezuela, seguidas por India, Costa de Marfil e Indonesia.

Este ranking no solo refleja la belleza y creatividad de los trajes, sino también la capacidad de las concursantes de proyectar seguridad, estilo y presencia en el escenario. Venezuela logró mantenerse entre las favoritas desde esta primera etapa, consolidando su posición como contendiente seria.

Competencia preliminar de traje de baño

Las predicciones preliminares en traje de baño colocan a Côte d’Ivoire, Venezuela y Puerto Rico en los primeros puestos, seguidas de cerca por Tailandia, Colombia y Filipinas. Esta etapa es clave, ya que los puntajes determinarán quiénes avanzan a las semifinales.

Los expertos coinciden en que mantener un ranking alto en el desfile de traje de baño es fundamental para garantizar un lugar entre las finalistas y aumentar las probabilidades de coronación.

SashPick final y la carrera por la corona

En la última actualización de sashfactor.international, la lista final de favoritas se mantiene encabezada por Côte d’Ivoire, Tailandia, Filipinas y Venezuela, mientras Puerto Rico y Colombia siguen muy cerca. Estos pronósticos reflejan la opinión de expertos que valoran preparación, carisma, talento y proyección internacional.

Venezuela, con su sólida presencia en los rankings, demuestra que no se trata solo de belleza física, sino de una combinación de seguridad, personalidad y estrategia en el escenario. La competencia se perfila reñida y cualquier detalle puede alterar los resultados hasta la gran noche de coronación.

Expectativa mundial y pronósticos en constante cambio

Las predicciones se actualizan constantemente, lo que refleja la dinámica de un certamen que combina espectáculo, estrategia y percepción pública. Cada desfile, interacción y aparición mediática influye en cómo los expertos y apostadores ajustan sus rankings.

La gran final promete sorpresas y emociones hasta el último minuto, haciendo que los ojos del mundo sigan cada paso de esta edición.



Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube