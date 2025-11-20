Miss Universe 2025: todo lo que debes saber para no perderte la gran final desde cualquier parte del mundo

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva ha comenzado para uno de los eventos más mediáticos del año: la final de Miss Universe 2025. Este año, el certamen se llevará a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia, y promete reunir a 122 participantes de todos los rincones del planeta. Los fans están ansiosos por ver quién se llevará la codiciada corona y cómo se desarrollará una velada cargada de moda, talento y momentos inolvidables.

Además de la competencia, la organización ha confirmado que habrá transmisión en vivo a nivel internacional, permitiendo que millones de espectadores puedan disfrutar del espectáculo desde la comodidad de su hogar. Con opciones en televisión y streaming, nadie tendrá excusa para perderse la noche más glamorosa del mundo de la belleza.

Cuándo y dónde ver la gran final

La ceremonia principal se celebrará el viernes 21 de noviembre de 2025, a las 08:00 h hora local de Tailandia, sin embargo para los espectadores en Estados Unidos, el evento comenzará el jueves 20 de noviembre a las 20:00 h ET / 17:00 h PT, un horario pensado para maximizar la audiencia continental.

Los organizadores recomiendan verificar los horarios según cada zona horaria, especialmente en Latinoamérica y Europa, para no perderse ningún detalle. La diferencia de tiempo puede generar confusión, pero la final promete un espectáculo que valdrá cada minuto de espera.

Opciones de transmisión para todo el mundo

En Estados Unidos, la final podrá seguirse a través de Telemundo, con comentarios en español, y por Peacock, con la transmisión en inglés. Los fanáticos internacionales también podrán acceder al certamen a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe o mediante la aplicación oficial, siempre que el servicio esté disponible en su país, a su vez, La retransmisión del evento se podrá ver en vivo y en directo por los canales de RCN Televisión.

En Tailandia, la señal será transmitida además por AIS PLAY, lo que permitirá que los locales vivan la experiencia desde cualquier dispositivo conectado. La estrategia global asegura que el evento tenga alcance mundial, reafirmando su posición como uno de los espectáculos más vistos de la industria del entretenimiento.

Cómo se define a la nueva Miss Universe 2025

El camino hacia la corona de Miss Universe no es casualidad: cada edición se decide en dos momentos clave que ponen a prueba la gracia, inteligencia y carisma de las participantes: la Competencia Preliminar y la Noche de Coronación. Cada etapa está diseñada para evaluar distintos aspectos de las concursantes, desde su presencia escénica hasta su capacidad de liderazgo.

La Gala de Coronación: la noche que todo lo decide

El clímax del certamen llegará el 20 de noviembre de 2025, cuando se anuncien las semifinalistas previamente elegidas. Esta noche no solo marca la gran final, sino que concentra toda la tensión y emoción que caracteriza a Miss Universe.

Las concursantes que avanzan deberán enfrentarse a nuevas evaluaciones: repetirán el desfile en traje de baño, desfilarán nuevamente en vestido de gala, y finalmente participarán en la ronda de preguntas, donde el jurado pondrá a prueba su capacidad de análisis, pensamiento crítico y oratoria frente a una audiencia masiva. Tras esta rigurosa selección, se revelará el nombre de la nueva Miss Universe, quien recibirá la corona de manos de la actual reina, Victoria Kjær Theilvig.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube